Incidenti oggi, due persone morte a Modena dopo frontale/ Una vittima anche in A4

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, mercoledì 14 giugno 2023, quali siano stati gli incidenti peggiori avvenuti nelle ultime ore sulle strade italiane, e cominciamo da quanto accaduto fra i comuni di Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro, in provincia di Modena. Due persone sono morte mentre una terza è rimasta ferita in maniera grave a seguito di uno scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 13 giugno 2023.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che due vetture sono venute a contatto frontalmente, dopo di che una delle due auto ha preso fuoco. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo segnalato gli uomini del 118, ma anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per due persone, marito e moglie, non vi è stato nulla da fare, deceduti intrappolati fra le fiamme. Il terzo ferito è invece un ragazzo di 27 anni che stava guidando l’altra auto, che è stato trasportato in condizioni gravi presso l’ospedale Maggiore di Bologna tramite l’elisoccorso. Gli agenti, subito dopo l’incidente, hanno aperto un’indagine per cercare di costruire con esattezza quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, UN OPERAIO INVESTITO LUNGO L’A4

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto sempre nella giornata di ieri lungo l’autostrada A4, quella che da Venezia porta a Torino; in questo caso a perdere la vita è stato un uomo, un operaio che stava lavorando sulla strada e che è stato investito.

Sul posto il personale del 118 ma quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato per l’operaio non vi era già più nulla da fare. Lo scontro è avvenuto all’altezza di Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dove la vittima era al lavoro in un cantiere stradale. Le autorità non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, sbalzato violentemente a terra dopo essere stato raggiunto dal mezzo pesante.

