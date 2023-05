Incidenti oggi, due ragazzi morti a Turbigo/ A Catania deceduta una 57enne

E’ giunto il momento anche oggi, lunedì 22 maggio 2023, di andare a scoprire quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore in Italia. Partiamo da quanto accaduto a Turbigo, in provincia di Milano, dove purtroppo hanno perso la vita due giovani. Un ragazzo di 18 anni, Alen D’Amico, e Claudia Taormina di 24 anni, sono morti a seguito di uno scontro frontale fra due auto avvenuto di preciso lungo la strada statale 341 all’altezza di via Milano.

Ferito anche un terzo giovane, un ragazzo di 24 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo e che non è assolutamente in pericolo di vita. Non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che due veicoli sono venuti a contatto frontalmente, e sul posto si sono recati gli uomini del 118 e l’elisoccorso giunto dall’ospedale di Como; presenti anche i carabinieri di Legnano e i vigili del fuoco. Purtroppo per i due giovani deceduti non vi è stato nulla da fare e nonostante i tentativi di rianimarli degli uomini sanitari, alla fine ne è stato dichiarato il decesso.

INCIDENTI OGGI, 57ENNE MORTA A GRAVINA DI CATANIA

Secondo la dinamica, il 18enne era in auto da solo alla guida di una Clio, mentre su una Peugeot 207 viaggiava la 24enne (sul lato passeggero), e il giovane rimasto ferito. Fabrizio Allevi, sindaco di Turbigo, ha commentato: «Una terribile tragedia ha svegliato questa mattina il nostro paese. In via Milano, a causa di un frontale, sono stati strappati alla vita due giovanissimi ragazzi. L’amministrazione comunale si stringe al dolore delle famiglie, sono tragedie che non devono accadere».

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in Sicilia, precisamente a Gravina di Catania, nell’etneo, dove ha perso la vita una donna di 57 anni. In base a quanto riferito dai colleghi di Catania Today, la vittima avrebbe fatto tutto da sola, finendo contro un palo della luce mentre era a bordo della sua Fiat Panda. L’episodio è avvenuto in via dei Carabinieri, e non avrebbe coinvolto alcun’altra vettura. Tutta da ricostruire quindi la dinamica e c’è da capire se lo scontro sia avvenuto per una distrazione, un malore, un guasto o magari un colpo di sonno.

