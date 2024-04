Incidenti oggi, Ferrari ai 200 km/h contro guardrail/ 4 morti sulle strade nella notte di Pasquetta

Incidenti oggi: Ferrari distrutta ad Alice Castello

Gravissimo e tragico il bilancio di oggi degli incidenti stradali, con numerosi schianti e decessi che si sono registrati nella serata e nella notte di Pasquetta. Ogni anno, infatti, in questa giornata si aggrava notevolmente il bollettino stradale, complice l’uso abbondante di alcolici nel corso delle tradizionali grigliate, ma anche la stanchezza dovuta ad una giornata trascorsa con gli amici, talvolta sotto il sole.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: morto 23enne in un'incidente stradale in Salento

Da nord a sud sono stati numerosi gli incidenti registrati nelle ultime giornate, a partire dal vero e proprio giallo della Ferrari GTC4 Lusso che, nella giornata del 31 marzo, si è schiantata contro un guardrail sull’autostrada tra Ivrea e Santhià, all’altezza di Alice Castello. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto con targa svizzera stava procedendo ad una velocità di circa 200 km orari quando l’autista ha perso il controllo schiantandosi contro il guardrail. Nonostante fosse da poco passato mezzogiorno, lo schianto della Ferrari non ha causato incidenti collaterali, ma tutte e due le persone che si trovavano a bordo hanno perso la vita, carbonizzate nel rogo che si è generato dopo lo schianto.

Madonna di Trevignano, Gisella Cardia torna a pregare il 3 aprile 2024?/ Pronta a sfidare il vescovo...

Tre incidenti gravi la notte di Pasquetta: il tragico bilancio

Tra gli incidenti degli ultimi giorni, oggi viene data notizia anche di un altro tragico schianto nella notte di Pasqua, avvenuto sulla statale 274 vicino a Salve, in provincia di Lecce. Poco prima della mezzanotte un’Audi A6 è finita, anche in questo caso per ragioni da chiarire, dentro una scarpata. Il conducente, un 22enne di Presicce-Acquarica, è morto sul colpo, mentre l’amico 19enne che si trovava al suo fianco è rimasto gravemente ferito.

A Pasquetta, invece, a causa degli incidenti stradali sono morte altre 3 persone in altrettanti schianti. Nelle Marche, attorno a Fermo, un’auto con a bordo cinque ragazzi ventenni è finita fuori strada, con un bilancio che parla di una vittima (in conducente 21enne), un ferito gravissimo e altri tre con lievi ematomi. Sulla tangenziale Nord di Milano, invece, poco dopo le 21 un ragazzo di 25 anni ha perso la vita a bordo della sua moto che si è schiantata al suolo. Morto, infine, nella lunga catena di incidenti, anche un 53enne in provincia di Palermo, anche lui a bordo della sua moto, della quale ha improvvisamente perso il controllo.

"Immagini di nudo", ma è la Via Crucis in diretta/ Radio Maria oscurata sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA