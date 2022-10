Incidenti oggi, frontale a Lecco: due donne morte/ Auto contromano sulla SS 36

Andiamo a scoprire anche oggi, giovedì 20 ottobre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia, partendo da quanto accaduto a nella serata di ieri in provincia di Lecco, precisamente a Dervio, dove sono morte due donne. Le vittime, come riferito dai colleghi di Fanpage, avevano 27 e 56 anni, e l’incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 36, quella che viene definita anche Milano-Lecco, in direzione nord, verso Sondrio. Le due donne decedute viaggiavano sulla stessa automobile, erano sedute l’una accanto all’altra, ma qualcosa deve essere andato storto visto che il mezzo procedeva contromano.

E’ stato quindi inevitabile, come spiegato dai colleghi di Fanpage, il frontale con un’altra autovettura che procedeva nel senso opposto di marcia, quello ovviamente corretto. L’incidente si è verificato attorno alle ore 17:00 di ieri al chilometro 80 in uno dei tunnel che costeggiano i comuni del Lago di Lecco e che solitamente portano in Valtellina. Alla fine, come detto sopra, le due donne sono morte pressochè sul colpo, e a loro si è aggiunto anche un ferito, il conducente dell’auto che viaggiava nel senso corretto di marcia e che si è scontrato con le due vittime. Il ferito è un uomo di 47 anni che si trovava al volante di un’Audi A6, e che nulla ha potuto trovandosi di fronte l’auto che le è piombata improvvisamente addosso, una Dacia.

INCIDENTI OGGI, TERRIBILE SCONTRO A LECCO: DUE MORTI E UN FERITO

Subito dopo che i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato, l’uomo è stato medicato e in seguito trasportato presso l’ospedale di Gravedona: è risultato essere ferito in condizioni serie avendo riportato dei traumi alle gambe e al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Niente da fare invece per le due donne a bordo della Dacia, morte di fatto sul colpo: quando i sanitari sono intervenuti non vi era ormai più nulla da fare, troppo grave lo scontro con l’Audi A6. L’incidente ha provocato gravi ripercussioni sulla viabilità ordinaria, con la strada statale 36 che è stata obbligatoriamente chiusa verso nord, con uscita obbligata a Bellano: centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati, tra l’altro nell’ora di punta del traffico, con code lunghe diverse chilometri.

