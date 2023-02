Incidenti oggi/ Frontale fra due auto sulla SS16 a Foggia: un morto e un ferito

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, come ogni giorno, quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle ultime ore e che hanno causato delle vittime o dei feriti molto gravi. Partiamo da quanto avvenuto nella giornata di ieri lungo la Strada Statale 16, quella che collega Foggia e San Severo, dove si è registrato un morto e un ferito a seguito di un devastante impatto fra due auto.

Alberto Genovese torna in carcere/ Ordine di esecuzione pena per l'ex imprenditore

L’episodio è avvenuto di preciso presso lo svincolo per Borgo La Rocca e nonostante l’arrivo tempestivo degli uomini del 118, affiancati dai vigili del fuoco, per un 60enne alla guida di una delle due auto non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro. Resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto, e le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire con esattezza l’episodio. Come riferisce FoggiaToday, numerosi gli automobilisti che hanno assistito allo scontro fra le due vetture, alcuni sotto choc anche perchè a seguito dell’impatto uno dei due mezzi coinvolti, un SUV, si è ribaltato, mentre l’altra vettura, un’utilitaria, è rimasta completamente accartocciata.

Auguri Buon San Valentino 2023/ Frasi più dolci: "coloro che vivono di amore..."

INCIDENTI OGGI, GRAVISSIMO SCONTRO A FOGGIA: LA RABBIA SUI SOCIAL

“Quello che hanno visto i miei occhi spero di non rivederlo mai più” e “una cosa inspiegabile ciò che i miei occhi hanno visto”, alcuni dei commenti sui social postati da chi ha assistito all’evento. E ancora: “Quella strada fa schifo, ma è anche vero che si corre troppo”. Sulla strada statale 16 il sorpasso è vietato ma un automobilista spiega: “In 20 anni che percorro settimanalmente questa strada, non c’è stata volta che non abbia subito o visto subire un sorpasso azzardato”.

Un ufo a Roma?/ L'avvistamento a Monte Mario: “Sembrava una scia bianca”

E ancora: “La faccio tutti i giorni, è un inferno. Quando piove devi raccomandare l’anima a qualcuno”. Infine un guidatore conclude: “Al primo posto c’è il rispetto delle regole, ma rispettare anche l’automobilista con una strada decente non è chiedere tanto. Viaggiare su quella strada è come come camminare sulla lama di un rasoio, al minimo errore devi sperare di uscirne vivo”. Molti purtroppo gli incidenti, oltre a quello che vi abbiamo segnalato oggi, che si sono verificati negli anni lungo la Strada Statale 16.











© RIPRODUZIONE RISERVATA