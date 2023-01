Incidenti oggi, furgone si ribalta: 50enne morto a Orvieto/ Un morto anche a Belluno

Quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuto oggi e nelle scorse ore, andremo a scoprirlo come sempre insieme, individuando gli scontri più drammatici registrati sulle strade italiane e che hanno provocato delle vittime. Cominciamo da quanto accaduto ieri lungo l’Autostrada del Sole, dove un uomo di 50 anni, originario di Caserta, ha perso la vita. La vittima si trovava a bordo di un furgone assieme a 5 persone, che purtroppo si è ribaltato in direzione Firenze, tra i caselli di Attigliano e Orvieto.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai media che hanno riportato la notizia, sembra che il furgone abbia fatto tutto da solo, di conseguenza non è da escludere una manovra azzardata o eventualmente un malore, un colpo di sonno o infine un guasto meccanico. Si sa che lo scontro è avvenuto sulla corsia di sorpasso e a seguito dell’incidente si sono verificati circa 5 chilometri di coda che hanno creato non pochi disagi agli altri automobilisti sul tratto di strada interessata.

INCIDENTE A BELLUNO, VITTIMA UN 71ENNE

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri in Veneto, di preciso a Fonzaso, in provincia di Belluno. All’interno della galleria di Pedesalto, sulla strada statale 50, due auto si sono scontrate frontalmente e in maniera molto violenta, e uno dei due guidatori è deceduto, mentre l’altro è rimasto ferito.

Sul luogo si sono catapultati nel giro di pochi minuti gli uomini del soccorso stradale e del 118, ma quando il personale sanitario ha preso in carico i due feriti per uno dei due non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto. A morire è stato un anziano signore di anni 71 che guidava una della due vetture coinvolte nel frontale, mentre l’altro automobilista è stata trasferito in ospedale per accertamenti ma non risulta assolutamente in pericolo di vita. In corso le indagini per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

