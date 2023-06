Incidenti oggi, Jeep in dirupo: tre militari morti a Ventimiglia/ 22enne investito nel torinese

E’ venerdì 16 giugno 2023 e come ogni giorno anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi registrati sulle strade italiane nelle ultime ore. Partiamo da quanto avvenuto nel Comune di Capannoli, in provincia di Pisa, dove un uomo di 50 anni è morto a seguito di uno scontro con un camion. La vittima si trovava a bordo di una mcro car, una piccola auto che si può guidare anche senza patente, quando si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo alla piccola vettura, andata completamente distrutta subito dopo lo scontro.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del 118 nonché i vigili del fuoco e i carabinieri, e questi ultimi hanno fatto scattare le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. Nonostante i soccorsi, il 50enne a bordo della micro car è morto a seguito dei gravissimi traumi riportati. Illeso invece l’autista del camion: l’incidente è avvenuto lungo un rettilineo sulla provinciale 64, ancora da accertare eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, 3 MILITARI CADUTI IN UN DIRUPO A VENTIMIGLIA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto a Villatella, una frazione della nota località ligure di Ventimiglia, non troppo lontano dal confine con la Francia. Una Jeep Defender dell’esercito militare è finita in un dirupo e delle quattro persone a bordo, tre sono purtroppo morte mentre il quarto è rimasto ferito.

Le vittime dell’incidente sono Leonardo Sensitivi, 54 anni, assistente tecnico della grafica di Carmignano (Prato) e Tiberio Ghelardini, 58 anni, assistente amministrativo, abitante a Signa (Firenze). Ancora da ricostruire quanto accaduto, ma non è da escludere una manovra sbagliata che abbia fatto cadere la Jeep per 20/30 metri, creando anche non poche difficoltà ai soccorsi. Il ministro della Difesa Guido Crosetto a seguito del tragico incidente esprime “a nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari degli assistenti amministrativi Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi e dell’appuntato della Guardia di Finanza Michele Pellegrino”. Da segnalare infine fra gli incidenti di oggi anche la morte di un ragazzo di soli 22 anni, investito e ucciso sulle strisce nel torinese: l’automobilista è risultato positivo al test di alcol e droga.

