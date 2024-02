Incidenti oggi, maxi tamponamento in A12: due morti/ Tratto Rapallo e Chiavari chiuso al traffico

Dopo il maxi tamponamento avvenuto ieri sull’autostrada A22 che ha coinvolto un centinaio di auto e provocato la chiusura di circa 70 km di autostrada, un altro scontro simile si è verificato stamane, purtroppo con esiti drammatici: sull’A12 due persone hanno perso la vita mentre altre 4 sono in gravi condizioni a seguito di un maxi scontro. Come riferito dal sito di Primo Canale, l’incidente si è verificato attorno alle ore 6:30 di oggi nel tratto dell’A12 che va fra Rapallo e Chiavari, un tamponamento che ha obbligato le autorità alla chiusura dell’autostrada. Al momento il bilancio, come detto sopra, è di due vittime e di quattro persone che sono state portate in codice rosso presso gli ospedali di Lavagna e San Martino di Genova.

Vi sono inoltre altri due feriti che si trovano attualmente in codice giallo presso l’ospedale di Lavagna. Sul posto si sono recati diversi uomini del soccorso stradale fra autorità e personale sanitario, per prestare soccorso alle persone coinvolte. Da segnalare che il traffico è chiuso in entrambi i sensi al casello di Chiavari, mentre in direzione Genova il traffico è bloccato fra Lavagna e Chiavari.

INCIDENTI OGGI, MAXI TAMPONAMENTO IN A12: TRAFFICO BLOCCATO

Sul posto anche l’elisoccorso vista la gravità dei feriti, nonché gli uomini della croce bianca di Rapallo e i volontari del soccorso di Rapallo, oltre a due automediche, i vigili del fuoco di Chiavari e gli agenti della polstrada, la polizia stradale.

Coloro che provengono da Genova e sono diretti a Livorno, e che viaggiano su mezzi leggeri, quindi non camion o tir, devono uscire a Rapallo, quindi percorrere la strada statale 1, l’Aurelia, verso Lavagna, e rientrare in autostrada. Al momento il traffico risulta quasi completamente paralizzato anche perchè l’incidente è avvenuto nell’orario di punta. Sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata con la speranza che il bilancio delle vittime non si possa aggravare.

