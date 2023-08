Incidenti oggi/ Milano, una ciclista 28enne investita da un autocarro: morta sul colpo

Anche in questo martedì 29 agosto non mancano, purtroppo, gli incidenti sulle strade italiane. A Milano una ciclista di 28 anni è morta nella mattinata di oggi, poco prima delle 10, dopo essere stata investita da un autocarro in viale Caldara. L’incidente è avvenuto all’incrocio di Porta Romana, davanti al semaforo. Il corpo della giovane è rimasto incastrato sotto le ruote del camion, tanto che per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e comprendere la dinamica dell’incidente.

A Roma, invece, due incidenti stradali sono stati provocati nel corso della notte dalla caduta di alberi: due persone sono state portate in ospedale in codice rosso. Entrambe, secondo l’Ansa, non sarebbero in pericolo di vita. La Polizia Locale della Capitale ha eseguito circa 80 interventi nella notte a causa del maltempo, soprattutto nella zona del litorale. Il primo incidente è avvenuto a Castel Fusano: il conducente, per evitare un albero caduto in mezzo alla strada, è uscito fuori strada, schiantandosi contro un altro arbusto. Il secondo invece è avvenuto alle 5 in via di Casal Palocco: qui un albero è caduto su un auto in transito.

Incidenti anche a Frosinone

In provincia di Frosinone, nel territorio di Paliano, due incidenti sono avvenuti questa mattina, forse a causa dell’asfalto scivoloso e viscido per la pioggia caduta nel nord della Ciociaria. Il primo è avvenuto proprio nei pressi del campo sportivo: una Lancia Ypsilon, che procedeva in direzione Paliano, per causa ancora da chiarire si è completamente ribaltata ed è finita nell’altra corsia, come riporta Frosinone Today. Nessuna ferita grave per l’autista.

Il secondo incidente, sempre a Paliano, è avvenuto pochi metri più avanti all’altezza di una curva: qui, un’auto che procedeva verso Colleferro, si è scontrata con un camion che saliva verso Paliano. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e un’auto della polizia penitenziaria, per gestire il traffico.

