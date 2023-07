Incidenti oggi, morti due 20enni per schianto a Jesolo/ Motociclista gravissimo a Milano

Ancora incidenti oggi nelle strade d’Italia. Il più grave è senza dubbio quello avvenuto all’alba a Jesolo, dove due ventenni sono morti a causa di un frontale. La Yaris su cui viaggiavano, come riportato da Virgilio, si è schiantata intorno alle 5.45 contro una Citroen monovolume lungo via Piave Nuovo, la strada arginale che collega la città a San Donà. L’impatto è stato fatale.

Luisito Suarez è morto: era bandiera della Grande Inter/ Aveva 88 anni, calcio a lutto

Una delle due vittime è stata sbalzata fuori dall’abitacolo successivamente allo schianto, mentre l’altra è stata rinvenuta priva di vita tra le lamiere dell’auto, completamente distrutta. Le cure dei soccorritori sopraggiunti sul posto si sono rivelate inutili per i ragazzi che erano a bordo della Yaris. Il conducente della Citroen, invece, è attualmente ricoverato in condizioni gravi. Anche le altre quattro persone che erano a bordo sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri, i quali avranno il compito di chiarire eventuali responsabilità.

Padre e figlio morti annegati nel fiume Trebbia/ I corpi ritrovati dai sommozzatori

INCIDENTI OGGI, MOTOCICLISTA IN GRAVISSIME CONDIZIONI A MILANO DOPO UNA CADUTA

Tra gli incidenti avvenuti oggi c’è anche quello che a Milano ha coinvolto un motociclista di 36 anni, il quale è rimasto gravemente ferito dopo avere perso il controllo della sua vettura e due ruote mentre si trovava sulla corsia preferenziale ed essere caduto, battendo sul marciapiede. Il sinistro, come riportato da Milano Today, è avvenuto all’angolo tra via dei Mille e viale Giustiniano. L’impatto con l’asfalto è stato rovinoso, tanto che i soccorritori hanno prontamente provveduto a stabilizzare le sue condizioni e lo hanno successivamente trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è attualmente ricoverato.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Ucraina in guerra da 500 giorni: Erdogan vuole mediare

Anche in questo caso la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Non è ancora chiaro al momento se il motociclista abbia perso il controllo del suo mezzo per cause indipendenti da altri oppure se siano coinvolti terzi. Inoltre, è da comprendere quali fossero le condizioni dell’asfalto in quel punto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA