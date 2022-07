Incidenti oggi, morti tre ventenni/ Sconto a Roma e Cabiate: strage di giovani

Andiamo a vedere quali sono stati gli incidenti più significativi di oggi, a cominciare da quello avvenuto in provincia di Monza e Brianza e che è costato la vita ad un ragazzo di soli 21 anni. In realtà l’episodio non si è verificato nelle scorse ore ma il 9 luglio in quel di Cabiate, ed ha visto coinvolto un centauro, tale Kevin Galimberti, ennesima vittima giovanissima della strada. Il ragazzo era stato trasportato presso il San Gerardo di Monza ed è deceduto nella giornata di ieri dopo che le sue condizioni fisiche erano apparse fin da subito disperate. Ha provato a lottare fino all’ultimo ma non ce l’ha fatta.

Crisanti: “Covid circola fra giovani, non è fatto negativo”/ “Ora proteggere fragili”

Il giovane si era scontrato con un’auto ad un incrocio in quel di Cabiate, e una volta giunti i soccorsi lo stesso era stato trasportato d’urgenza in elicottero presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove è in seguito morto ma lottando per 48 ore. Proseguiamo con l’elenco degli incidenti avvenuti oggi e purtroppo delle vittime. Le ultime tragiche notizie giungono da Roma, precisamente dalla tangenziale in via del Foro Italico 605. A morire sono state due giovanissime, due ragazze di 21 e 22 anni, decedute dopo che la loro auto su cui viaggiavano si è ribaltata.

Assume dose di vitamina D 400 volte superiore/ Ricoverato con vomito e diarrea

INCIDENTI OGGI, DUE GIOVANI RAGAZZE MORTE AL FORO ITALICO

L’incidente mortale si è verificato nella notte fra domenica 10 e lunedì 11 luglio, e le vittime si chiamavano Beatrice Funari e Giorgia Asia Anzuini. La chiamata ai soccorsi, come fa sapere l’edizione online de Il Messaggero, è avvenuta dopo la mezzanotte e quaranta di oggi, e una delle due giovani era già morta quando è arrivata l’ambulanza, mentre l’altra è deceduta pochi minuti dopo l’arrivo dei sanitari.

Le due erano a bordo di una Citroen C3 che stava viaggiando in direzione San Giovanni provenienti dallo stadio Olimpico, e in prossimità di una curva ampia l’auto ha perso il controllo dopo aver urtato il marciapiedi, e finendo poi nella carreggiata opposta, dove sono state travolte da un’Alfa Romeo Stelvio guidata da un uomo del 67 che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Non è chiaro se l’incidente sia avvenuto per un colpo di sonno, un malore o magari un ostacolo improvviso da evitare.

AMAZON PRIME DAY 2022, SCONTI E OFFERTE/ Promo Xiaomi: Smart Band 7 e 11T Pro 5G

© RIPRODUZIONE RISERVATA