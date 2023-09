Incidenti oggi, morto 24enne in provincia di Novara/ Tre vittime sulla Cassino-Sora

Scopriamo insieme anche oggi quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da quello che si è registrato in Piemonte, fra i comuni di Bellinzago Novarese e Cameri, in provincia di Novara. Come riferito dai media locali, l’episodio si è verificato di preciso lungo la strada statale 32 nella giornata di ieri ed ha causato la morte di una persona. L’impatto fra due veicoli e un autoarticolato è stato devastante, e ha appunto provocato il decesso di un automobilista. Sul luogo dello scontro si sono recati gli uomini del soccorso stradale a pochi minuti dalla chiamata ma nulla hanno potuto per l’automobilista che è morto di fatto sul colpo.

Quando i soccorsi hanno preso in carico lo stesso, le condizioni erano già serissime fino a che non è deceduto nonostante i disperati tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell’incidente anche gli uomini della polizia stradale della vicina Arona, nonché i vigili del fuoco, che hanno pulito la strada dai rottami delle auto e nel contempo hanno diretto il traffico stradale.

INCIDENTI OGGI, TRAGEDIA LUNGO LA STRADA STATALE 32

I pompieri, in particolare, hanno lavorato a lungo pur di liberare l’automobilista dalle lamiere ma alla fine, come detto sopra, nulla hanno potuto per salvare lo stesso. Nello scontro sono rimaste coinvolte altre due persone che sono rimaste ferite e fortunatamente non risultano essere in condizioni gravi, di conseguenza non rischiano la vita.

A causa dell’incidente la circolazione sulla strada statale 32 è risultata a lungo interrotta con evidente ripercussioni sul traffico della zona. Solo dopo diverse ore, dopo che il corpo è stato spostato e la carreggiata ripulita dai rottami lasciati dalle auto e dal camion, la circolazione è tornata alla normalità. L’automobilista che ha perso la vita è risultato essere un ragazzo di soli 24 anni, l’ennesima giovane vittima della strada in questo 2023. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto sulla Cassino-Sora, dove tre persone sono morte. In provincia di Frosinone due auto sono venute a contatto frontalmente poco prima della mezzanotte di ieri uccidendo sul colpo tutti e tre gli occupanti. Si tratta di una coppia di fidanzati (su una macchina) e di una donna.

