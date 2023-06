Incidenti oggi, morto 34enne in provincia di Frosinone/ Motociclista perde la vita a Roma

È morto nella notte tra sabato e domenica un 34enne di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. Il giovane, rimasto coinvolto in un drammatico incidente avvenuto in via Sfarracavalli, tra Cassino e Sant’Elia, non ha avuto scampo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, il giovane si è schiantato contro un guardrail con la sua Citroen. L’impatto è stato letale per il ragazzo, deceduto poco prima dell’arrivo in ospedale. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino hanno estratto il ferito dalle lamiere contorte della vettura non senza problemi: purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Nella giornata di ieri, invece, un motociclista ha perso la vita a Roma. Si tratta di un medico romano di 55 anni, morto in un incidente stradale avvenuto a Marino, all’altezza del civico 161 in via Appia Nuova, all’altezza con via Colle Picchione. Sul posto è arrivato il personale Anas insieme ai carabinieri di Castel Gandolfo e al personale medico del 118. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16:15 nel paese vicino Roma: la strada è stata riaperta intorno alle 19 circa. Si indaga sulla dinamica.

Incidenti oggi anche ad Agrigento e Torino

Grave incidente stradale anche al Villaggio Mosè, frazione di Agrigento. Un motociclista di 23 anni ha prima urtato contro una vettura in marcia e poi si è schiantato contro un’altra macchina in sosta. Il giovane è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Intervenuti sul luogo i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli agenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ragazzo sarebbe in gravi condizioni.

Incidente anche a Torino nella serata di ieri. In via Lodi, angolo via Alimonda, un’auto si è ribaltata in carreggiata dopo un urto con un’altra vettura. Nella dinamica sono state coinvolte anche altre auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato la persona all’interno dell’abitacolo, e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi. La persona alla guida fortunatamente è uscita indenne.

