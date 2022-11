Incidenti oggi, morto centauro 56enne a Torino/ Saluzzo: auto fuori strada, 2 feriti

Il bollettino incidenti oggi, martedì 1 novembre 2022, riferisce purtroppo di scontri mortali lungo le strade d’Italia, ancora una volta macchiate dal sangue dei loro utenti. È quanto si è verificato, ad esempio, in queste ore lungo la strada provinciale 82 a Montalenghe, Comune della provincia di Torino, dove un 56enne originario di Favria, F.L, ha perso la vita in un grave incidente. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e in fase di accertamento, ma, in base alla ricostruzione riportata dai colleghi di “Torino Today”, la moto Yamaha sulla quale la vittima viaggiava verso il centro dell’abitato avrebbe impattato frontalmente con una Renault Scénic, che pare stesse svoltando a sinistra.

Il veicolo sembra che fosse occupato da due persone, entrambe di nazionalità italiana e under 26, le quali avrebbero rimediato ferite non gravi e sarebbero state successivamente trasferite al nosocomio di Ivrea in ambulanza. Nulla da fare, invece, per il motociclista, nonostante l’intervento in loco dei sanitari. A condurre le indagini sull’accaduto sono i carabinieri della stazione di San Giorgio Canavese.

INCIDENTI OGGI: AUTO FUORI STRADA NEL SALUZZESE, FERITE DUE GIOVANI CLASSE 2003

Non soltanto il sinistro di Montalenghe fra gli incidenti di oggi. Anche nel Cuneese, dunque sempre in Piemonte, si è assistito a un altro drammatico accadimento stradale, fortunatamente senza decessi, ma comunque condito da una buona dose di paura. In particolare, lungo la carreggiata provinciale numero 589, all’altezza dell’incrocio per Cardè in direzione Pinerolo, un’automobile di colore bianco, per ragioni ancora tutte da verificare, è uscita dalla sua corsia di pertinenza e si è ribaltata nei prati adiacenti al manto stradale.

Stando alle prime informazioni che provengono direttamente dal luogo dell’incidente, sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Saluzzo, unitamente ai carabinieri della loro città e all’équipe medica del 118. A bordo della vettura erano presenti due giovani ragazze (entrambe classe 2003), trasportate in ospedale in codice giallo. Questo, al momento, è il sempre triste bilancio degli incidenti di oggi.











