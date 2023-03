Incidenti oggi, morto centauro di 30 anni a Roma/ 70enne vittima sull’autostrada A2

Vediamo insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti in Italia nelle scorse ore. Partiamo da quanto accaduto a Roma dove nella giornata di ieri si è verificato l’ennesimo incidente mortale da inizio anno e ancora una volta a farne le spese è stato un ragazzo. L’episodio, come riferito da RomaToday, è avvenuto sulla via Cristoforo Colombo dove una moto, con a bordo la vittima, si è scontrata violentemente con un’auto.

L’impatto è stato devastante e dopo il volo il giovane centauro di 30 anni è rimasto a terra esanime, morto sul colpo. L’episodio si è consumato di preciso all’altezza dell’intersezione fra la Colombo e via delle Tre Fontane, lungo la corsia laterale in direzione Ostia: il conducente dell’auto si è fermato a prestare i primi soccorsi al motociclista, nel frattempo è sopraggiunto il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso temporaneamente al traffico provocando non poche ripercussioni sul traffico cittadino.

INCIDENTI OGGI LUNGO L’AUTOSTRADA A2, MORTO UN 70ENNE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello registrato lungo l’Autostrada A2 dove ha perso la vita un uomo di 70 anni. L’incidente si è verificato lungo la carreggiata Nord nel tratto compreso fra i caselli di Altilia e Rogliano, in provincia di Cosenza, dove tre auto si sono scontrate provocando anche un decesso.

La vittima è morta sul colpo, e si trovava alla guida di un furgoncino: a nulla sono valse le cure del personale sanitario, giunto sul luogo segnalato anche attraverso l’elisoccorso. Una donna di 44 anni, invece, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale locale. In aggiunta vi sono state tre persone che hanno riportato delle ferite fortunatamente solo lievi. Sul luogo segnalato le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

