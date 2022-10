Incidenti oggi, morto motociclista a Mola di Bari/ A Caivano deceduto un 24enne

Anche oggi, venerdì 21 ottobre 2022, andiamo a vedere insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle scorse ore in Italia. Partiamo da quanto accaduto in Puglia, precisamente a Mola di Bari, dove si è registrata una vittima sulla strada statale 16 Adriatica. A morire, come riferito dai colleghi di BariToday è stato un motociclista. Secondo la ricostruzione, pare che lo stesso centauro abbia fatto tutto da solo, visto che non è rimasto coinvolto alcun mezzo.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto, fatto sta che l’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo appunto fuori strada per poi morire praticamente sul colpo. Il personale dell’Ansa e gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato pochi minuti dopo l’allarme, ma per il motociclista non vi è stato nulla da fare. Pesanti le ripercussioni sul traffico stradale visto che sulla statale 16 si è proceduto su una sola corsia, quella di sorpasso, fino a che la circolazione non è stata completamente ripristinata.

INCIDENTI OGGI, 24ENNE DECEDUTO A CAIVANO: ARRESTATO IL CONDUCENTE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto a Caivano, in provincia di Napoli, nella notte fra domenica 16 e lunedì 17 ottobre scorsi. In questo caso era morto sul colpo un 38enne, tale Nicola Rivetti originario di Caserta, ma nella giornata di ieri ha perso la vita anche un 24enne di Casertavecchia, come riferisce Fanpage, che si trovava a bordo dello stesso mezzo incidentato e che era stato soccorso in condizioni disperate.

L’incidente era avvenuto lungo la strada Statale Sannitica che da Marcianise porta a Caivano, e l’auto su cui viaggiavano le due vittime, è finita contro un guardrail. Alla guida un 24enne che invece è sopravvissuto, e che è stato arrestato lunedì con le accuse di omicidio colposo. Il giovane è stato sottoposto all’alcol test e al test della droga, e secondo quanto scrive Fanpage sarebbe risultato positivo agli stupefacenti.

