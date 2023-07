Incidenti oggi, motociclista morto sul Gra a Roma/ A Pescara 61enne schiacciato da trattore

Facciamo il punto anche oggi, venerdì 28 luglio 2023, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Cominciamo da quello che è avvenuto a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, dove un uomo a bordo di una motocicletta ha perso la vita. La vittima, secondo quanto riferisce Fanpage, si è scontrata con un’auto che viaggiava nella corsia centrale, un impatto violentissimo che ha sbalzato il centauro sull’asfalto con una forza devastante.

Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo segnalato, per il motociclista purtroppo non vi è stato nulla da fare, visto che l’uomo, un 47enne, ha riportato delle lesioni troppo gravi con i medici che sono stati quindi costretti a dichiararne il decesso sul luogo. Sono state pensatissime le ripercussioni sul traffico stradale, con il tratto del Gra interessato che è stato prima completamente chiuso nei pressi della galleria Volusia, per poi essere riaperto ad una sola corsia, con lunghe code e ripercussioni su tutta la zona nord est della capitale. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, 61ENNE SCHIACCIATO DA UN TRATTORE A PESCARA

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto a Nocciano, in provincia di Pescara, dove un 61enne ha perso la vita, schiacciato dal proprio trattore. La vittima stava effettuando dei lavori di sbancamento di un terreno, ma qualcosa deve essere storto, essendo finito sotto il mezzo agricolo.

Sembra che il guidatore abbia perso il controllo del trattore mentre stava percorrendo una salita molto ripida, e ribaltandosi lo schiacciamento gli è stato fatale. Anche in questo caso sono stati inutili i soccorsi, con gli uomini del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne agricoltore. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri, per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

