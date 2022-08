Incidenti oggi, muore conducente di un tir a Scandicci/ Tamponati 2 bus con migranti

La giornata di Ferragosto comincia con una brutta notizia. Gli incidenti di oggi ci dicono che è morto il conducente di un tir in un tamponamento causato dallo stesso mezzo pesante, mentre sono rimasti feriti in 15. Il Tir è finito contro due pullman da Granturismo nella notte, poco dopo l’1, sull’A1 vicino a Firenze e in particolare a Scandicci, al km 282, dopo lo svincolo. Nei pullman, come spiega la Repubblica, viaggiavano diversi migranti già accolti presso il centro di accoglienza di Lampedusa. I migranti erano in trasferimento verso altri centri di accoglienza.

Dopo l’impatto, diverse auto sono rimaste danneggiate in modo grave a causa dei tanti detriti che per l’impatto si sono dispersi sulla carreggiata. Le auto sopraggiunte hanno riportato la rottura dei serbatoi di carburante e di pneumatici. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il 118, la Polstrada e il personale della Società Autostrade. I vigili del fuoco hanno aiutato il personale sanitario nelle operazioni per garantire la sicurezza dell’area.

INCIDENTI OGGI: UN MORTO VICINO FIRENZE

Nell’incidente di oggi vicino Firenze, sull’A1, dove ha perso la vita l’autista di un Tir che è andato ad impattare contro due pullman, i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente insieme al personale sanitario e hanno collaborato per garantire la sicurezza dell’area. Sull’asfalto, infatti, tanti i materiali combustibili che avrebbero potuto causare scivolamenti e incidenti. La carreggiata è rimasta chiusa per qualche ora per consentire le operazioni di soccorso, poi è stata riaperta. 15 i feriti, che sono stati portati nei vari pronto soccorso degli ospedali di Firenze.

L’incidente è avvenuto intorno alle 01:30 subito dopo l’uscita di Scandicci in direzione nord. Il Tir ha tamponato due autobus da Granturismo. Il conducente del mezzo pesante non è riuscito a sopravvivere: il personale medico del 118 è riuscito solamente a constatare il decesso dell’uomo. Dopo la messa in sicurezza della strada, con decine di litri di carburante diversai sull’asfalto, alle 4:50 la strada è stata riaperta ad una sola corsia.











