Incidenti oggi, padre e figlia morti a Torino/ Tir prende fuoco a Stupinigi

Eccovi gli incidenti più gravi delle scorse ore che andremo a raccontarvi oggi, a cominciare da quello avvenuto lungo la statale 26 a Romano Canavese, in provincia di Torino (siamo in Piemonte), dove sono morti padre e figlia. Come riferito dall’edizione online di Repubblica, i due erano a bordo della loro auto quando si sono scontrati con un mezzo che giungeva nella direzione opposta. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Carlo Vignal, 77enne residente del posto ma originario della Valle d’Aosta, e alla figlia Manuela, di anni 45.

L’incidente è avvenuto all’altezza del ponte del Chiusella, e l’impatto si è verificato contro una Fiat Bravo guidata da un torinese di 50 anni: questi è rimasto ferito in maniera grave, ed è stato in seguito trasferito presso l’ospedale di Ivrea dove si trova in prognosi riservata, mentre per padre e figlia non vi è stato nulla da fare. Quando sul luogo segnalato sono giunti i soccorsi e gli uomini del 118, i due erano già deceduti a seguito delle gravissime ferite riportate.

INCIDENTI OGGI A STUPINIGI: TIR PRENDE FUOCO, MORTO CONDUCENTE

Fra gli incidenti che purtroppo dobbiamo segnalarvi oggi vi è anche quello che è stato registrato sul territorio comunale di Nichelino, presso lo svincolo di Stupinigi, anche in questo caso in provincia di Torino. Lungo la tangenziale sud, in direzione nord Milano-Aosta, un mezzo pesante, un tir con un cassone frigo trasportante generi alimentari, ha prima sbandato, poi ha urtato il guardrail centrale per poi ribaltarsi.

A quel punto il mezzo ha preso fuoco, e il camionista che si trovava all’interno della cabina non è riuscito ad uscire, morendo. Non è ben chiaro se il guidatore sia morto per via dell’impatto violento o per le fiamme, fatto sta che il cadavere è stato rinvenuto carbonizzato, di conseguenza le operazioni di identificazione sono ancora in corso. Si sa che il mezzo aveva una targa italiana, ma non è da escludere che il guidatore fosse straniero.

