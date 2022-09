Incidenti oggi: pedone 92enne muore nelle Marche/ A Messina scontro scooter-auto

Un’altra giornata di incidenti quella di oggi sulle strade italiane. Un pedone di 92 anni è morto ieri, in serata, dopo essere stato travolto da un’automobile mentre stava attraversando la strada statale 16 Adriatica a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. L’impatto è stato fatale: i sanitari del 118 non sono riusciti a far nulla per salvare la vita all’uomo viste le gravissime lesioni riportate nell’investimento. I carabinieri stanno indagando ora sulla dinamica dell’incidente che ha spezzato la vita all’uomo.

Oggi, 3 settembre, si registra un incidente mortale a Messina. L’impatto tra uno scooter e un’auto è avvenuto in consolare Pompea, vicino Pace, in prossimità del lido Sottovento. Lo scontro è accaduto poco dopo le 8.30 e l’impatto è stato fatale per l’uomo alla guida dello scooter, uno srilankese di 64 anni residente a Messina. Il motociclista si sarebbe scontrato con una vettura ma sarebbero due le auto coinvolte. Sul posto sono giunti l’ambulanza del 118, la polizia e la municipale: impossibile salvare la vita all’uomo.

Incidenti oggi: morto un lavoratore a Bergamo

Ieri, in serata, un incidente a Bergamo dove è morto un elettricista di 34 anni, Gianluigi Marchesi. L’uomo è rimasto schiacciato da un camion in manovra all’interno del piazzale di una ditta di Filago. L’incidente è avvenuto nel piazzale della ditta Lodotruck, concessionaria di veicoli industriali e trattori, nella zona industriale del paese. L’uomo, dipendente della ditta Italtrans di Calcio, stava lavorando in trasferta a Filago come elettricista manutentore insieme a un collega. L’operaio, originario del paese di Villa d’Almè in provincia di Bergamo, stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione in un tombino del piazzale quando il camion lo ha investito.

Le condizioni del lavoratore 34enne sono parse subito molto gravi. L’uomo è stato soccorso dal personale presente e rianimato dai sanitari del 118 intervenuti ma è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato. Si tratta della seconda vittima sul lavoro nella giornata di ieri in Lombardia.











