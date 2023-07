Incidenti oggi Roma, Suv Tesla contromano su Laurentina: morta 67enne/ Weekend choc: 8 vittime da Nord a Sud

INCIDENTI STRADALI, CHOC A ROMA: 67ENNE MORTA SULLA LAURENTINA, SUV CONTROMANO L’HA COLPITA

Con ancora infiammata la polemica sull’incidente di Casal Palocco tra un Lamborghini guidata dai ragazzi di “The Bordeline” e una Smart dove è morto un bimbo di 5 anni, si segnalano altri pericolosi e drammatici incidenti stradali nelle ultime ore: uno in particolare avvenuto a Roma sulla Laurentina ricorda in qualche modo alcune dinamiche emerse nello schianto di Casal Palocco. Un Suv della Tesla condotta da un 20enne guida contromano e si schianta contro un’utilitaria guidata da una 67enne, morta sul colpo.

La vittima, rivelano le forze dell’ordine, si chiama Simona Cardone: lo schianto avvenuto ieri ha visto subito le indagini scattate per capire il perché del percorso contromano sulla Laurentina e se per caso il ragazzo possa aver assunto alcol o droghe prima di mettersi al volante. Non è da escludere, spiegano dalla stradale, che sul Suv Tesla – presenti 5 ragazzi anche qui tutti giovanissimi – si stesse partecipando ad una sfida o challenge: tutto però andrà verificato nei prossimi giorni dopo le indagini svolte sui mezzi sequestrati e sugli eventuali testimoni. Come spiega Paolo Colangelo, presidente della Confarca, «L’incidente che si è consumato ieri sera sulla Laurentina, in cui un Suv con alla guida un ventenne avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo ed uccidendo una donna a bordo della propria vettura, è l’ennesima dimostrazione che i ragazzi oggi non sono consapevoli dei rischi connessi alla guida di un veicolo, specialmente un Suv come una Tesla altamente prestazionale e che pone l’accento sulla poca conoscenza delle auto ibride ed elettriche». Morta Cardone, feriti e portati in ospedale due dei cinque giovani a bordo del Suv.

WEEKEND DI SANGUE PER GLI INCIDENTI STRADALI DA NORD A SUD

È però in generale un weekend di sangue quello in scena tra il 30 giugno e il 2 luglio 2023: svariati incidenti stradali da Nord a Sud hanno funestato i venerdì e sabato sera italiani, a cominciare dai 3 ciclisti travolti e uccisi da un’auto a Ravenna. A Viterbo invece lo schianto ieri pomeriggio sula SS Cassia Cimina all’altezza del chilometro 7, vicino il bivio per Canepina: una piccola Peugeot bianca, che viaggiava dal capoluogo in direzione di Rociglione, si è scontrata con un autobus di linea che procedeva nella direzione opposta. Morto il guidatore anziano, grave la moglie a bordo.

Questa notte invece un 40enne è morto a Sassari in un incidente stradale tra uno scooter e una Bmw in via Leoncavallo, nel quartiere Santa Maria di Pisa: tra i gravissimi incidenti stradali delle ultime ore anche quello avvenuto a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, dove un giovane è morto schiantatosi col motorino contro il guardrail. A Palermo invece un ragazzo è morto investito in autostrada, sul raccordo della A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto: pare che il giovane stesse percorrendo a piedi l’autostrada per motivi sconosciuti quando un’auto lo ha inavvertitamente colpito. È stato lo stesso autista ad avvertire la stradale dicendo di aver investito qualcuno ma di non aver poi, in piena notte, più visto il corpo da nessuna parte: le ricerche hanno poi trovato il giovane solo a centinaia di metri dall’impatto.











