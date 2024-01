Incidenti oggi, Rosarno: morti due 23enni/ Conducente senza patente e senza assicurazione?

Dramma a Rosarno, comune della provincia di Reggio Calabria, dove due giovani sono morti a seguito di un incidente stradale. Le vittime, come si legge sul sito di TgCom24 avevano entrambe 23 anni e si chiamavano Francesco Giovinazzo e Gessica Muià. Sull’auto viaggiava anche una terza persona che è rimasta ferita in maniera grave. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto ma sembra che l’auto ad un certo punto abbia lasciato la sede stradale per finire in maniera violenta contro un pilastro in cemento, un impatto devastante per i tre occupanti nell’auto, una Fiat 500 vecchio modello di colore bianco.

Sembra che il trio stesse tornando a casa dopo una festa di compleanno, e stava percorrendo una strada del centro abitato quando è accaduto il dramma. A bordo dell’auto incidentata vi era la sopracitata Gessica che era la festeggiata, mentre alla guida vi era molto probabilmente il compagno che pare, circostanza da confermare, non avesse mai conseguito la patente, ed inoltre l’auto non era assicurata. Il ferito è invece il conducente della vettura.

INCIDENTE OGGI A ROSARNO: MORTI DUE 23ENNI: FERITO IN MANIERA GRAVE UN 20ENNE

Quest’ultimo si chiama Francesco Giovinazzo di anni 20, e si trova attualmente ricoverato in condizioni molto gravi presso il reparto di rianimazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove starebbe lottando fra la vita e la morte. Il giovane è stato infatti rinvenuto in condizioni disperate e dopo le prime cure è stato portato in codice rosso presso il nosocomio reggino.

Il compleanno, da quanto si apprende, era stato festeggiato presso un locale e la Procura della Repubblica di Palmi ha disposto l’alcol test sia sulle due vittime quanto sul 20enne ferito, nonché gli esami tossicologici. Serviranno quindi gli esiti delle indagini per cercare di fare chiarezza sul drammatico incidente di Rosarno, e confermare l’assenza del documento di guida per il 23enne che stava conducendo l’auto: una circostanza che ovviamente non può che pesare nella vicenda.

