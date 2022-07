Incidenti oggi, scontro auto-bus Torino: 2 morti/ Famiglia intera deceduta in Puglia

Andiamo a vedere quali sono stati gli ultimi incidenti verificatisi in Italia. Nella giornata di oggi si è verificato un duro scontro in quel di Torino, non lontano da San Mauro Torinese. Una Lancia Ypsilon si è scontrata con un bus di linea 61 Gtt, come riferisce TorinoToday, provocando la morte di due giovani, e il ferimento grave di due persone, tutte a bordo dell’utilitaria. L’episodio è avvenuto all’alba di oggi, lunedì 11 luglio, e i dettagli dello scontro non sono per ora stati resi noti. Anche eri si sono registrate purtroppo delle vittime sulle strade d’Italia, e precisamente in Puglia. Nel tardo pomeriggio è morta una donna di soli 34 anni originaria di Taviano, comune della provincia di Lecce. La vittima era a bordo di una Opel Astra quando, per cause ancora da accertare, è finita contro un muro lungo la statale 222, Taviano-Mancaversa: un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo alla stessa 34enne. A pochi chilometri di distanza un altro grave incidente, questa volta sulla statale 101, quella che dalla nota località marittima di Gallipoli porta a Lecce.

In questo secondo caso una Yaris e una Jeep Renegade si sono scontrate frontalmente, e a provocare l’impatto sarebbe stato un 85enne, il conducente della Toyota, che avrebbe imboccato la strada contromano, finendo poi contro un mezzo che sopraggiungeva nella direzione opposta. L’anziano è rimasto bloccato nell’abitacolo della sua auto, e una volta estratto è stato trasportato in ospedale in codice rosso, anche se non sembrerebbe in pericolo di vita. Ha invece avuto un esisto drammatico l’incidente avvenuto ancora una volta in Puglia, sul Gargano, che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altrettante.

INCIDENTI OGGI, STRAGE NEL GARGANO: 3 MORTI E 3 FERITI

Lungo la strada che da Carpino porta a Cagnano Varano, nel foggiano, due auto sono venute a contatto frontalmente, anche se la dinamica dello scontro è ancora da ricostruire nei suoi dettagli. Le vittime sono tutte appartenenti allo stesso nucleo famiglia, leggasi padre, madre e figlia, ma come detto sopra, bisognera ancora capire come i due mezzi siano venuti a contatto.

Sul luogo dello scontro si sono recati anche due elicotteri del soccorso partiti da Foggia e Vieste, ma l’intervento tempestivo non è bastato a salvare la vita alla famiglia: due persone sono morti sul colpo, padre e figlia, mentre la terza vittima, la madre, sarebbe deceduta a seguito del trasporto in ospedale. Tutti e tre feriti invece gli occupanti dell’altra auto, una Mitsubishi, fra cui una persona in gravi condizioni ricoverata presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

