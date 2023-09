Incidenti oggi, scontro auto-camion a Cremona, morto 39enne/ Un 86enne deceduto a Padova

Scopriamo anche oggi, mercoledì 13 settembre, quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto in provincia di Cremona, lungo la tangenzialina, dove ha perso la vita un uomo di 39 anni. Durante la giornata di ieri un’auto si è scontrata con un mezzo Linea Gestioni/A2A, causando la morte dell’automobilista originario di Cremona. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, forse un’invasione di carreggiata, fatto sta che i due mezzi sono venuti a contatto con un impatto devastante, terminando la propria corsa contro il guard rail.

La Fiat Punto con a bordo il 39enne è uscita completamente distrutta: sono intervenuti gli uomini del 118 sul luogo segnalato ma alla fine ogni tentativo di rianimare il 30enne è andato vano di conseguenza l’automobilista è stato dichiarato morto sul posto. Ferito in maniera grave invece il conducente del camion, un 53enne che non sarebbe comunque in fin di vita: dopo un primo soccorso è stato portato in codice giallo presso il pronto soccorso. Pesante la ripercussione sul traffico locale, visto che la strada in questione è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi del caso di modo da accertare eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, 86ENNE CICLISTA INVESTITO A PADOVA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Padova, dove ha perso la vita l’86enne Mario Piron.

L’anziano signore era stato investito mentre si trovava in bicicletta lungo via Montà, da una Peugeot 106 con al volante un 66enne del posto. L’impatto è stato devastante per il ciclista, che ha fatto un volo di ben 10 metri dopo aver sbattuto contro il vetro della stessa city car francese, per poi finire in parte schiacciato dalla vettura. Immediato l’arrivo dei soccorsi, e gli uomini del 118 hanno subito preso in caro l’anziano signore, già in condizioni disperate. E’ stato quindi portato in ospedale a Padova dove purtroppo è morto dopo circa 24 ore di agonia.

