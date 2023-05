Incidenti oggi, scontro auto-camion: un morto sulla Salaria/ Caserta, 27enne deceduto

Tanti sono stati gli incidenti gravi che si sono verificati nelle scorse ore e che andiamo a segnalarvi su queste pagine oggi, venerdì 26 maggio 2023. Cominciamo da quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la via Salaria, nei pressi del Monte Terminillo, dove un automobilista ha perso la vita. Secondo la ricostruzione fornita dai colleghi di Fanpage, la vittima era a bordo della sua auto quando si è schiantata con un camion che proveniva dal senso opposto di marcia.

L’episodio è avvenuto di preciso al chilometro 104,500, lungo la statale 4 Salaria, nella galleria Sant’Angelo, come segnalato anche dall’Anas. Sul luogo dell’incidente si sono recati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato in ogni modo a rianimare l’automobilista coinvolto nel sinistro, ma alla fine si sono dovuti arrendere a seguito dei numerosi traumi riportati, decretandone il decesso sul posto. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, e sul posto si sono recate le autorità per effettuare tutti i rilievi del caso e ascoltare eventuali testimoni.

INCIDENTI OGGI, UN 27ENNE MORTO A CASERTA

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico locale che è rimasto a lungo bloccato prima di tornare alla normalità. Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello accaduto lungo l’Autostrada A1, nei pressi dello svincolo Caserta Nord, in Campania, dove un ragazzo di 27 anni ha perso la vita. La vittima si trovava sulla propria auto, un’utilitaria, quando si è scontrata violentemente contro un camion, morendo poco dopo l’impatto.

Secondo le autorità non è da escludere che il giovane abbia avuto un colpo di sonno che lo abbai così “spinto” al tamponamento devastante. Dylan Bianco, questo il nome del 27enne, era originario di Liberi, in provincia di Caserta, e quando il personale del 118 è giunto sul posto dopo la chiamata d’emergenza, era purtroppo già morto: anche per lui ne è stato decretato il decesso sul posto.

