Incidenti oggi, scontro auto-moto a Roma: una vittima/ 82enne investito a Novara

E’ giunto il momento di scoprire assieme quali sono stati gli incidenti più gravi della giornata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022, quegli scontri che purtroppo hanno provocato delle vittime nel nostro Paese, ennesimi morti delle strade. Cominciamo con quanto accaduto ieri a Fiumicino, nei pressi di Roma, dove un motociclista ha perso la vita. In base alla ricostruzione effettuata dai media, sentite le forze dell’ordine, l’episodio è avvenuto di preciso in via della Scafa, in direzione Aeroporto Leonardo da Vinci, dove una moto e un’auto sono venute a contatto, causando appunto una vittima.

Bonus per chi fa figli nell'UE/ Italia terz'ultima per sostegno alle famiglie

Secondo quanto emerso, sembra che gli uomini del 118, giunti sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo la chiamata, abbiano trovato il centauro già senza vita a seguito di una serie di gravissimi traumi su tutto il corpo, ed in particolare nella zona della pancia. In particolare, si parla di un trauma addominale e della frattura del femore, danni risultati purtroppo fatali. Illeso invece il conducente dell’auto, che è comunque rimasto sotto choc per l’accaduto. Pesanti le ripercussioni sul traffico soprattutto in via dell’Aeroporto, anche per il fatto che l’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, durante l’ora di punta.

Frana Ischia/ Mariano Barile: "Ho dato l'allarme, un mare di roba ha sfiorato casa"

INCIDENTI OGGI, 82ENNE INVESTITO DA BETONIERA A NOVARA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi, anche quello accaduto ad Oleggio, in provincia di Novara (regione Piemonte). In questo caso a perdere la vita è stato un anziano signore di 82 anni, che è stato travolto da una betoniera.

L’uomo era a bordo della sua bicicletta in via Sempione quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sarebbe appunto stato investito e ucciso sul colpo. Anche in questo caso sono stati inutili i soccorsi, visto che quando il personale sanitario è giunto sul luogo dell’investimento, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del povero anziano. Illeso invece il conducente della betoniera che ha spiegato di non aver visto il signore in bicicletta. Da segnalare infine un gravissimo incidente avvenuto stamane all’alba sul Grande Raccordo Anulare di Roma: un uomo alla guida di un camion si è scontrato con un ponte e per il conducente non vi è stato nulla da fare.

Favara, cardiologo ucciso da bidello “Mi serviva documento”/ Versione non convince

© RIPRODUZIONE RISERVATA