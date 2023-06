Incidenti oggi, scontro auto-tir a Potenza: 2 morti/ 28enne deceduto a Gravellona

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 7 giugno 2023, su quali siano stati gli incidenti stradali avvenuti in Italia nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto lungo la strada statale 655 Bradanica, non troppo distante da Lavello, in provincia di Potenza. Qui due persone hanno purtroppo perso la vita mentre un’altra è rimasta ferita a seguito di uno scontro avvenuto ieri pomeriggio e che ha coinvolto un auto e un mezzo pesante. A causa del terribile impatto, due persone sono decedute sul colpo, mentre una terza è stata estratta dai rottami ancora in vita e ricoverata presso l’ospedale più vicino.

L’Anas, come fatto sapere in una nota ufficiale, è stata costretta a chiudere la strada in maniera temporanea, di modo da far intervenire al meglio i mezzi del soccorso, e ripristinare la viabilità. Dalle immagini pubblicate online si vede una vettura con il muso completamente distrutto, a pochi metri di distanza da un tir con rimorchio. Ancora da ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: gli inquirenti hanno avviato un’indagine per scoprire se vi siano eventuali responsabilità.

INCIDENTI OGGI, 28ENNE MORTO IN MOTO A GRAVELLONA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto a Gravellona, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, dove un ragazzo di 28 anni ha perso la vita. Il giovane era stato vittima di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio, lungo la provinciale che attraversa il comune di cui sopra: dopo circa 48 ore di agonia ha purtroppo esalato l’ultimo respiro, morendo nell’ospedale dove era stato ricoverato in condizioni disperate. “Era un mago dei motori – il ricordo chi lo ha conosciuto, come si legge sul sito de Il Giorno – Già da giovanissimo, ereditando l’abilità del padre meccanico, smontava e montava motori con assoluta precisione”.

Un altro amico aggiunge: “A volte la passione fa brutti scherzi – è il messaggio che un amico ha affidato ai social – ma nonostante questo ci fa stare bene perché ci fa sentire liberi. Ciao Edo, grazie per il tempo che abbiamo passato insieme”. In base alla ricostruzione di quanto accaduto, il 28enne sarebbe finito contro un’auto che stava svoltando, per ragioni ancora ignote, per poi essere sbalzato a terra sbattendo violentemente sull’asfalto. Nell’incidente erano rimaste coinvolte anche due donne di 56 e 76 anni e un uomo di 85, nessuno ferito in maniera grave.











