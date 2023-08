Incidenti oggi, scontro auto-tir sulla A1: un morto/ A Milano si ribalta un’ambulanza

Il bilancio degli incidenti oggi sta condizionando il traffico delle autostrade italiane, causando non pochi problemi a coloro che si sono messi in macchina per le vacanze estive. Da segnalare ci sono dei rallentamenti intensi in uscita dalle grandi città, in particolare Milano, Firenze e Bologna, con lunghe code hanno ostacolato la viabilità lungo la A14 e la A22.

Anche sulla A1 in direzione Sud ci sono stati dei problemi in virtù di un incidente che si è verificato tra Fidenza e Piacenza, intorno alle 3 del mattino, all’interno della galleria “Allocco”. Ad essere coinvolti sono stati un mezzo pesante e un’autovettura. Nello scontro, secondo quanto rivelato da Autostrade per l’Italia, una persona ha perso la vita. La vittima è il conducente della vettura, un 54enne originario di Cosenza e residente in provincia di Reggio Emilia. Pare che fosse sceso dal mezzo a causa di un malfunzionamento in un’area in cui non c’era la corsia di emergenza e che sia stato travolto dal tir.

Incidenti oggi, scontro auto-tir sulla A1: un morto. Problemi anche in città

Gli incidenti oggi non si sono verificati tuttavia soltanto nelle autostrade. Anche in città ci sono stati dei problemi. È il caso, ad esempio, di Milano. In viale Monte Ceneri all’angolo con via Bartolini, lungo la circonvallazione esterna, una ambulanza si è ribaltata sul fianco destro dopo uno scontro con un’auto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone: un ragazzino di 11 anni, tre ragazzi di 20, 24 e 32 anni e due uomini di 52 e 55 anni. Nessuno di loro però è in condizioni preoccupanti. In due sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo al Niguarda e al San Carlo.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale per capirne di più. Non è chiaro se l’ambulanza stesse trasportando dei pazienti o fosse vuota al momento dello scontro. Sul posto sono intervenuti anche diversi mezzi del 118 e i vigili del fuoco per aiutare i soccorsi.











