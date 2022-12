Incidenti oggi, scontro auto-trattore a Cuneo: un morto/ Una vittima anche a Bologna

Scopriamo insieme quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati nella giornata di oggi in Italia, scontri che hanno causato delle vittime sulle strade italiane. Partiamo subito con quanto accaduto ieri a Castiglione Falletto, Comune in provincia di Cuneo, in Piemonte, dove ha perso la vita un uomo. Nel pomeriggio si è verificato uno scontro lungo la strada provinciale 3, così come riferito dai media locali, precisamente fra Castiglione e Barolo: un’automobile e un trattore sono venuti a contatto e l’impatto è stato fatale per l’uomo alla guida dell’auto.

Pochi minuti dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti gli uomini del personale sanitario del 118, anche con un elicottero, nonché i vigili del fuoco e i carabinieri di Monforte d’Alba, ma nonostante i vari tentativi di rianimare l’automobilista, non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Solo ferito fortunatamente il guidatore del trattore che è stato portato in ospedale a Verduno per accertamenti.

INCIDENTI OGGI, UN 54ENNE MORTO A BOLOGNO DOPO FRONTALE CON CAMION

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto ieri ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna, precisamente al chilometro 124 della via Emilia. A perdere la vita è stato un agente immobiliare bolognese di anni 54, che si sarebbe scontrato frontalmente con la sua Jeep Compass contro un camion. Il camionista ha cercato di evitare l’impatto spostandosi sul lato destro della carreggiata, ma lo scontro è stato comunque violentissimo e non ha lasciato scampo al 54enne.

Anche in questo caso è stato importante il dispiegamento di mezzi di soccorso con personale del 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri, ma ogni tentativo di salvare la vita all’automobilista è andato vano. Resta da ricostruire nel dettaglio l’accaduto e non è ben chiaro se la vittima si sia reso protagonista di una manovra azzardata o abbia subito un malore, oppure l’auto su cui viaggiava ha registrato un guasto.

