Incidenti oggi, scontro bus-camion: 25enne morto in A14/ Una vittima a Gubbio

Anche oggi, martedì 7 marzo 2023, scopriamo quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati in Italia. Partiamo da quanto avvenuto a Loreto, in provincia di Perugia, dove un ragazzo di 25 anni ha perso la vita. La vittima era a bordo del suo camion è stava percorrendo l’Autostrada A14 quando si è scontrato con un pullman. L’incidente, come riferisce il Corriere Adriatico, è avvenuto di preciso fra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud, lungo la carreggiata nord, all’altezza del km 244,600. Ferito il conducente del bus, un uomo di 47 anni, mentre per il 25enne camionista non vi è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118 con un’automedica e un’eliambulanza, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, ma per l’autotrasportatore ogni tentativo di rianimazione è andato vano, rimasto incastrato dopo il violento tamponamento. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale visto che il tratto di strada interessato è stato chiuso in entrambi le direzioni, per poi essere riaperto due ore dopo e ad una corsia nella zona dell’incidente.

INCIDENTI OGGI, 77ENNE MORTA A GUBBIO DOPO FRONTALE

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello che ha provocato la morte di un’anziana signora di anni 77. La donna era rimasta coinvolta in un frontale sabato sera a pochi chilometri di distanza dallo scontro precedente, in quel di Gubbio, via di Porta Romana, nei pressi della rotonda di San Marco.

La donna era stata soccorsa in condizioni disperate e quindi ricoverata presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, per poi morire nella giornata di ieri dopo circa 48 ore di agonia. Nell’incidente era rimasto coinvolto anche un uomo, a bordo della vettura con cui si è scontrata la vittima, che è stato trasportato presso l’ospedale comprensoriale di Branca: non è in pericolo di vita.

