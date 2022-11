Incidenti oggi, scontro camion-furgone: 3 morti a Foggia/ 38enne deceduto a Milano

Andiamo a fare il punto anche oggi, sabato 26 novembre 2022, su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia, sulle strade del nostro territorio. Fra gli scontri purtroppo mortali dobbiamo segnalarvi quello accaduto a Chieuti, in provincia di Foggia, dove sono morte addirittura tre persone. Un bilancio pesantissimo registrato ieri pomeriggio a seguito di un frontale devastante lungo la strada statale sedici, fra un furgoncino e un camion. Ad avere la peggio è stato il primo mezzo, il cui muso è rimasto completamente schiacciato dopo essersi scontrato con il mezzo pesante, uccidendo di fatto i suoi tre occupanti.

Le vittime erano tutti operai originari di Foggia, San Severo, e Lucera, rispettivamente di anni 22, 49 e 39 anni. E’ invece rimasto illeso, ma sotto choc, il conducente del mezzo pesante, un 60enne originario di Petacciato. Sul posto è stato importante il dispiegamento dei mezzi di soccorso, visto che si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco provenienti da San Severo e Termoli, ma anche il personale sanitario, la polizia stradale e i carabinieri, impegnati nei rilievi e nel regolare il traffico veicolare. Un episodio davvero tragico che ha sconvolto il foggiano e non solo.

INCIDENTI OGGI, 38ENNE MORTO A COLOGNO MONZESE DOPO 4 GIORNI DI AGONIA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello avvenuto a Cologno Monzese, a ridosso di Milano, un ragazzo di 38 anni che era rimasto coinvolto in un tremendo sconto lo scorso lunedì, 21 novembre 2022, lungo la Tangenziale Est. Dopo quattro giorni di agonia nella giornata di ieri il 38enne è morto presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato da appunto 4 giorni.

La vittima ha fatto tutto da sola: a bordo della sua Fiat Panda, attorno alle ore 22:00 di lunedì, si è scontrata con un guardrail in maniera molto violenta, forse per l’asfalto reso umido dalla pioggia, nei pressi della curva che si trova vicino al Quartiere Stella. Quando il personale sanitario si è recato nel luogo segnalato, si è subito reso conto della gravità della situazione, e il 38enne è stato trasportato in codice rosso presso il noto ospedale meneghino, dove è purtroppo morto nella giornata di ieri.

