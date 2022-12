Incidenti oggi, scontro fra auto a Roma: morto poliziotto/ Un decesso ad Arezzo

E’ mercoledì 28 dicembre e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane, quegli scontri purtroppo mortali che hanno causato delle vittime. Cominciamo da quanto accaduto nella giornata di ieri in provincia di Roma dove ha perso la vita un poliziotto. Come riferito da RomaToday la vittima si chiamava Marco Mastrantonio, 57enne sovrintendente capo e responsabile della squadra informativa del commissariato di Tivoli e Guidonia, deceduto a seguito di un sinistro avvenuto a Gallicano nel Lazio, in via Prenestina Nuova al Km 5,2. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Opel Mokka e una Peugeot 208 e il poliziotto è morto sul colpo, anche se non ben chiaro se fosse lui al volante.

Ferita anche una persona che viaggiava in compagnia dell’esponente delle forze dell’ordine, trasportata con l’elisoccorso a Roma, mentre il secondo ferito è stato il conducente dell’altra auto. “Abbiamo appreso con immenso dolore – le parole in ricordo della vittima del segretario generale del Mosap Fabio Conestà – la scomparsa del collega, nostro iscritto, Marco Mastrantonio. Purtroppo è deceduto a causa di un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e una figlia, alle quali il Mosap si stringe nel dolore”.

INCIDENTI OGGI, 74ENNE MORTO IN PROVINCIA DI AREZZO DOPO MALORE

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto a Montevarchi, in provincia di Arezzo, dove ha perso la vita un signore anziano di anni 74. L’uomo si trovava a bordo della sua auto quando ha avuto un malore improvviso, scontrandosi con un’altra vettura. Il guidatore è riuscito ad uscire dalla sua auto per poi stramazzare al suolo poco dopo, così come raccontato dai numerosi testimoni che hanno assistito alla scena.

La persona deceduta ieri si chiamava Piero Mariani e stava guidando con a bordo la moglie, quando ha iniziato a sbandare puntando verso un’auto che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. La moglie della vittima si trovava sul sedile posteriore ed ha provato a prendere il controllo del mezzo, invano, scontrandosi quindi con l’altra autovettura. I soccorsi sono giunti sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti, ma per il 74enne ogni tentativo di rianimarlo è stato vano, visto che lo stesso è deceduto sul posto, forse a seguito di un infarto.

