Incidenti oggi, scontro fra bus a Reggio Emilia: 9 feriti/ Morta 13enne a Roma: indagate madre e amica

Anche per oggi, martedì 7 novembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade italiane nelle ultime ore. Cominciamo da quanto accaduto a Reggio Emilia, precisamente alla fermata ex Caserma Zucchi, dove due autobus sono venuti a contatto. L’impatto ha causato nove feriti, tutti fortunatamente lievi, anche perchè i due bus erano carichi di studenti che stavano andando a scuola. Tutti i feriti non avevano ancora compiuti la maggiore età, e di questi tre erano dei bambini.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale sembra che uno dei due autisti dell’autobus abbia sbagliato una manovra una volta giunto al capolinea, colpendo quindi un altro mezzo pubblico che in quel momento era fermo. A seguito dell’urto diversi passeggeri presenti sul mezzo pubblico sono caduti a terra, mentre altri si sarebbero feriti a causa della rottura di alcuni vetri del bus. Visti i tanti feriti e la presenza di numerosi minori, sono giunte sul posto cinque ambulanze e un’automedica: i feriti sono stati medicati sul post e alcuni sono stati portati presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti, precisamente un bimbo di 7 anni, due bimbe di 6 e 10 anni, nonché tre adolescenti di 14, 15 e 16 anni. Feriti anche tre maggiorenni di 29, 35 e 44 anni, ma come detto sopra, nessuno è risultato in gravi condizioni.

INCIDENTI OGGI, MORTE 13ENNE ROMA: INDAGATE MADRE E AMICA

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto nella notte fra sabato e domenica e che ha causato la morte di un’adolescente di 13 anni, Gaia Menga.

La novità delle scorse ore è che a seguito dell’incidente mortale risultano essere indagate la madre e l’amica della donna, così come riferisce il sito di Rai News. Alla guida della vettura che si è ribaltata lungo la Laurentina, all’altezza della rotatoria di via Giovanni, vi era proprio l’amica della madre della vittima, e sembra che la vettura stesse andando ad alta velocità, circostanza che dovrà comunque essere ancora ufficializzata.

