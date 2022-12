Incidenti oggi, scontro fra tir in A14: un morto/ 36enne deceduto a Teramo

Andiamo a fare il punto come ogni mattina su quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi oggi in Italia. Fra gli scontri più drammatici dobbiamo purtroppo segnalarvi quello avvenuto nella giornata di ieri nelle Marche, lungo l’Autostrada A14. Nel tratto fra San Benedetto del Tronto e Grottamare, in direzione sud verso Pescara, due camion sono venuti a contatto e nell’impatto ha perso la vita uno dei due camionisti.

"Alieni attaccheranno la Terra dopo Natale"/ TikToker "Hanno costruito piramidi e..."

Non è ben chiaro cosa sia accaduto, forse una frenata improvvisa, o magari una distrazione, un colpo di sonno o un guasto, fatto sta che quando i soccorsi si sono recati sul luogo dell’incidente hanno trovato i due camion incastrati l’uno nell’altro in un groviglio di lamiere. Purtroppo, come detto sopra, per uno dei due guidatori non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo nonostante i disperati tentativi del personale sanitario di salvargli la vita. Ferito invece in maniera lieve l’altro camionista, portato comunque in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

QATARGATE, GIORGI: TANGENTI PER CONDIZIONARE UE/ Kaili, Panzeri, Pd: le accuse

INCIDENTI OGGI, UN 36ENNE MORTO AD ATRI DOPO SCONTRO CON MURO

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, visto che si sono verificati 4 chilometri di coda nella zona dell’incidente, con il tratto interessato che è stato obbligatoriamente chiuso per mettere la zona in sicurezza. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto ad Atri, in provincia di Teramo, in Abruzzo.

Nella giornata di ieri ha perso la vita un giovane di 36 anni, tale Sergio Martella, finito con la propria auto contro un muro. L’impatto si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 27A in direzione Scerne di Pineto, in località Fontanelle di Atri. La vittima era a bordo della sua auto, un’Alfa Romeo 159, ma dopo essere uscito da una curva ha perso il controllo finendo contro il muro della recinzione di un’azienda. Anche in questo caso non vi è stato nulla da fare, con il 36enne morto sul colpo subito dopo l’impatto.

Flavio Zumbini, ex campione poker/ “Giro il mondo da 9 anni, ho speso 300mila euro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA