Incidenti oggi, scontro furgone-tir, morto 29enne a Brescia/ Una vittima ad Ancona

Anche oggi sono purtroppo diversi gli incidenti che dobbiamo segnalarvi e che hanno avuto un esito mortale, scontri avvenuti nelle scorse ore sulle strade italiane. Partiamo da quello che ha visto la morte di un ragazzo appena 29enne, in provincia di Brescia. Come riferito da BresciaToday, nella giornata di ieri, lungo il tratto di tangenziale che collega le due note cittadine di Desenzano del Garda e Sirmione, sul Lago, si è verificato un incidente che ha causato la morte di Klajdi Tahiri, 29enne residente di Villanuova sul Clisi.

L’incidente si è verificato attorno alle ore 7:30 di ieri mattina, nei pressi del distributore di benzina della Q8, e ha visto la vittima al volante di un furgone Mercedes Vito, mentre viaggiava in direzione Verona, scontrarsi con un trasporto eccezionale. Secondo le prime informazioni, non è da escludere che il ragazzo sia stato protagonista di una manovra un po’ azzardata, forse un sorpasso, fatto sta che l’impatto con l’autoarticolato che trasportava rotoli di laminati di acciaio è stato devastante, al punto che il Mercedes Vito del 29enne è stato ridotto ad un ammasso di lamiere: il giovane è morto sul colpo e a nulla sono valse le cure degli uomini del 118 che sono intervenuti di lì a poco sul luogo segnalato.

INCIDENTI OGGI, MORTO 23ENNE DI FALCONARA MARITTIMA

Un altro incidente mortale che dobbiamo purtroppo segnalarvi oggi è quello che ha visto la morte del 23enne Francesco Perullo. Questi, originario di Falconara Marittina, in provincia di Ancona (Marche), è stato coinvolto in un incidente nella notte di venerdì, ma dopo quasi una settimana è spirato, a seguito di una lunga agonia. Noto dagli amici come “Perù”, era un amante della musica, ed in particolare di Heavy Metal, e per passione faceva anche il batterista.

Nella notte fra venerdì e sabato scorsi stava viaggiando lungo l’autostrada A14 assieme alla sua fidanzata, e dopo il casello di Ancona Sud si sarebbe fermato per via del traffico bloccato. E’ stato in quel momento che la coppia è stata raggiunta da un furgone che si è scontrato con la Fiat 500 guidata dal 23enne, per cause ancora da accertare. Il ragazzo era stato soccorso in condizioni critiche, per poi morire nelle scorse ore in ospedale.

