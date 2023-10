Incidenti oggi, scontro moto-auto: 66enne morto a Ferrara/ 7 feriti a Genova: due sono gravi

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 13 ottobre 2023, sugli incidenti più gravi purtroppo verificatisi nelle ultime ore sulle strade del nostro Paese. L’ultimo incidente drammatico è stato quello avvenuto a Ferrara lungo la strada statale 16, nei pressi dell’incrocio con via Marconi, strada che porta verso Canaro. Un uomo di 66 anni ha perso la vita a seguito di un impatto violentissimo fra lo scooter su cui era a bordo e un’auto. Uno scontro che purtroppo è stato fatale al centauro, che è stato sbalzato a terra, cadendo sull’asfalto in maniera rovinosa e perdendo subito i sensi.

Gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti, ma quando hanno preso in carico il motociclista hanno subito capito quanto le sue condizioni fossero critiche: hanno tentato a lungo di rianimarlo ma alla fine si sono dovuti arrendere e sono stati costretti ad alzare bandiera bianca, decretando la morte sul posto del povero 66enne. Ancora di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e soprattutto le eventuali responsabilità. Sul posto si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di Canaro e Occhiobello, che hanno gestito la viabilità e nel contempo hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

INCIDENTI OGGI A GENOVA: 7 FERITI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello di Genova, avvenuto precisamente in via Carlo Barabino alla Foce, uno scontro fra una moto e un’auto che ha provocato diversi feriti. In totale sono rimaste coinvolte ben sette persone, di cui due in maniera grave.

Dopo che i due mezzi si sono scontrati hanno investito tre persone che stavano attraversando la strada, fra cui una bimba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasferito presso l’ospedale San Martino i due feriti più gravi, entrambi in codice rosso. Le altre cinque persone sono invece state soccorso e portate in ospedale in codice giallo, precisamente a Galliera e San Martino. Imponente la macchina dei soccorsi dispiegata, anche alla luce delle numerose persone coinvolte, e nel contempo sono partite tutte le indagini e i rilievi del caso per cercare di comprendere con esattezza cosa sia accaduto.

