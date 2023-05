Incidenti oggi, scontro moto-Cotral a Viterbo: 1 morto/ Vittima anche a Gualdo Tadino

Incidente nel pomeriggio di ieri sulla Cassia Nord, alla periferia di Viterbo. A perdere la vita è stato un motociclista 50enne, Luca Misantoni, originario di Montefiascone. La vittima, in sella alla sua moto, si è scontrata con un pullman del Cotral, il trasporto laziale. Sul posto sono arrivati immediatamente la polizia locale e il 118 ma è stato impossibile salvare la vita all’uomo. Il traffico è stato deviato su una strada secondaria.

Incidente mortale anche a Gualdo Tadino avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio, intorno alle 18 all’altezza della frazione di San Pellegrino. La vittima sarebbe un 41enne del posto, era alla guida di una bici ed è stata travolta da un furgoncino. Lo scontro con il mezzo ha provocato un volo di alcuni metri per il ciclista e l’impatto non ha lasciato scampo, nonostante l’uomo non sia morto sul colpo. Intervenuto infatti l’elisoccorso che ha portato la vittima a Perugia, dove il personale medico ha potuto solamente constatare il decesso. Alla guida del furgoncino c’era un commerciante, sotto shock.

Incidenti oggi: dramma anche a Milano

A piangere vittime non è solamente il centro Italia. Altri incidenti si sono registrati al nord e al sud. Dramma anche sulla superstrada per l’aeroporto di Malpensa nella notte di sabato 6 maggio: come spiega Milano Today, è avvenuto alle tre meno venti nel tratto Mesero-Cuggiono, che parte dall’A4. Lo scontro si è verificato tra due automobili e uno dei due automobilisti, un 61enne, è deceduto. L’altro è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo dai sanitari del 118: sul posto è intervenuta la polizia di Magenta.

Invece a Lascari, nel Palermitano, un ragazzo di 29 anni, Andrea Finocchio, è morto dopo un incidente avvenuto tra venerdì e sabato in contrada Gorgo Lungo. Il giovane, originario di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, viaggiava a bordo di una Toyota Yaris con un altro uomo, un 37enne alla guida dell’auto, che si è schiantata contro le recinzioni di diverse villette. La corsa della macchina è terminata contro il muro di un’abitazione.











