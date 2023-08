Incidenti oggi/ Scontro sull’A50, una donna in coma. Una coppia di anziani investita a Roma

Giornate calde sulle strade italiane, con tanti automobilisti che si mettono in viaggio per le ferie di Ferragosto. Aumentano così anche gli incidenti stradali che in questi giorni stanno bloccando un po’ tutte le strade e autostrade italiane. Nella serata di domenica 13 agosto sulla Tangenziale Ovest di Milano, l’A50 in direzione sud, tra le uscite 3 (San Siro, Settimo Milanese) e 4 (Cusago, Bisceglie), è avvenuto un brutto incidente. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto: l’incidente si è verificato una decina di minuti prima delle 23.

Sul posto sono intervenute immediatamente cinque squadre dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), arrivate con tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita una donna di 51 anni. La vittima è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso con l’elicottero, in coma, come spiegano dalla centrale operativa e come spiega Milano Today. L’altro ferito è un 39enne, che è stato trasferito in codice giallo al San Carlo di Milano.

Tra gli incidentidella giornata di ieri, anche quello che a Rezzato ha tolto la vita al 39enne Massimo Sattin, padre di due bambini. L’uomo era in sella alla sua moto, una Bmw GS, quando si è schiantato con un furgone che viaggiava in direzione opposta. L’incidente è avvenuto alle 17.30 di domenica. L’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è precipitato nella scarpata sottostante: è morto sul colpo. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra la Tangenziale Sud, la Ss45bis e la Tangenziale Est, non lontano dal casello autostradale di Brescia Est. Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Sinner trionfa a Toronto, la Russia attacca l'Ucraina A Santa Marinella, comune del litorale a nord di Roma, è morta una donna, Isabella Laurenti, di 76 anni. La donna è deceduta dopo essere stata investita sul lungomare Marconi. Il marito che era con lei, di 74 anni, è in gravi condizioni: è stato portato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, dov’è ricoverato in prognosi riservata. La coppia stava attraversando la strada quando una Volkswagen Polo è finita su di loro. Alla guida c’era una donna di 84 anni, sotto choc. La signora alla guida sarebbe residente nella zona.

