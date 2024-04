Incidenti oggi, scuolabus tampona quattro auto a Chiavari/ Investito pedone a Milano: è gravissimo

È già tragico, nelle prime ore del mattino, il bilancio delle vittime sulle strade italiane, morte in seguito a diversi incidenti che si sono registrati pressoché in ogni parte d’Italia. Come sempre è difficile tracciare un disegno completo di tutti gli scontri avvenuti nelle ultime ore, ma risulta che siano morte almeno quattro persone tra Brescia, Milano, Chiavari e Alassio, tra cui la più giovane aveva appena 17 anni e si trovava bordo del suo scooter.

Nella tarda serata di ieri, infatti, una moto che stava percorrendo l’Aurelia, poco dopo l’ingresso nel territorio di Alassio, in direzione Albenga, è finita contro un muro per ragioni ancora da accertare. Coinvolto nell’incidente solamente il giovane conducente dello scooter, un 17enne originario di Albenga che, dalle prima ricostruzioni, sembrerebbe aver fatto da solo. Immediato l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco, che hanno provato a trarre in salvo il giovane, purtroppo con scarsi risultati, constatandone il decesso direttamente sul luogo dello schianto.

Incidenti oggi: scuolabus perde il controllo a Chiavari

Sempre nella tarda serata di ieri, attorno a mezzanotte, un altro incidente si è registrato in quel di Verona, precisamente a Peschiera del Garda, dove una Porsche (anche in questo caso per ragioni ancora da accertare) è finita fuori strada. L’autista dell’auto di lusso, un 32enne albanese, stava procedendo a grande velocità e dopo essersi scontrato con diverse vetture è finito contro un albero. Il tragico bilancio dell’incidente parla di un morto (appunto, l’autista) e almeno 7 persone rimaste collateralmente ferite, tra le quali anche la donna che era in auto al fianco del 32enne.

Ancora una volta nella notte tra ieri e oggi, inoltre, quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena nella galleria tra Pontedera e Montopoli, in direzione Firenze. Oltre alle lunghe code, sono state portate in ospedale (in condizioni che non sembrano essere gravi) tre persone. In mattinata, invece, si sono registrati due incidenti piuttosto gravi, uno a Milano e l’altro a Chiavari. Nel primo un’auto in viale Monza ha investito un pedone che stava attraversando la strada, lasciandolo in condizioni disperate nelle mani del 118 che l’ha immediatamente ricoverato d’urgenza all’ospedale Niguarda. A Chiavari, invece, uno scuolabus è finito fuori strada, sbattendo prima contro un furgoncino e, poi, contro altre tre auto parcheggiate. Nel momento dell’incidente non c’era fortunatamente bambini a bordo del mezzo, mentre le cause sembrano essere legate ad un malore dell’autista 60enne del bus, morto durante i tentativi di rianimazione da parte dei paramedici.











