Incidenti oggi, si ribalta un Flixbus sulla A1: morto un 19enne/ Motociclista morto a Bergamo

Il bilancio degli incidenti stradali sulle autostrade e vie italiane è tragico anche in questo lunedì 25 marzo. Questa notte, sulla A1, si è registrato uno schianto che ha coinvolto un pullman Flixbus: si è verificato tra Modena Sud e Valsamoggia (Bologna), al chilometro 174 in direzione sud. Purtroppo un passeggero è morto: aveva solamente 19 anni. Altre 6 persone sono rimaste ferite. La Polizia stradale è ancora sul posto con i soccorsi, 118 e vigili del fuoco. Come spiega Il Resto del Carlino, non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Le persone non ferite sono state spostate fino ad un’area di servizio dove è arrivato poi un bus sostitutivo.

Nella notte tra sabato e domenica un altro giovane ha perso la vita. Si tratta di Luigi Chetta di 29 anni: il ragazzo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 129 che da Sava conduce a Torricella (Taranto). La vittima è uscito di strada sfondando un muro di tufi con la sua Fiat Idea: la dinamica non è ancora chiara. Il violento impatto, all’altezza di una pista di go-kart, non ha lasciato scampo al conducente che è morto sul colpo. Inutili i tentativi degli operatori del 118 di rianimare il 29enne, originario di Torricella.

Incidenti oggi: morto un motociclista a Bonate Sotto

Tra gli incidenti stradali registrati nel weekend, anche uno a Ostia, avvenuto nel pomeriggio di domenica 24 marzo. Dopo l’impatto è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere il motociclista scaraventato sull’asfalto, come spiega Roma Today. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17:45 tra viale delle Repubbliche Marinare e via Giovanni Garau. La moto si è scontrata contro una Panda che si stava dirigendo verso il Lungomare: il motociclista 30enne ha perso il controllo della sua Yamaha finendo sulla strada ed è stato trasportato in codice rosso al Gemelli.

Domenica tragica anche nella bergamasca. A Bonate Sotto è morto Ivan Panza, motociclista di 35 anni. Il giovane si è schiantato contro un furgone. L’incidente è avvenuto alle 15,30 in via XXV Aprile e non ha lasciato scampo al centauro. La ragazza seduta come passeggera dietro la moto è stata ricoverata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime. Nessuna conseguenza per il conducente del furgone, come spiega Il Giorno.











