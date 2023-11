Incidenti oggi, tamponamento a catena nella sopraelevata Aldo Moro a Genova/ A Bologna motociclista grave

Anche in questo lunedì 6 novembre non mancano purtroppo le notizie di incidenti stradali. Nella sopraelevata Aldo Moro, a Genova, in direzione Levante, un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto per motivi ancora da accertare ha provocato forti ripercussioni sul traffico. È successo poco prima delle 8.30: una persona è finita all’ospedale San Martino, per fortuna in condizioni non gravi. Sul posto anche la polizia locale, che ha segnalato forti rallentamenti sulla strada. In poco tempo la situazione è però tornata alla normalità.

Un incidente anche nell’autostrada A1 nella mattinata di lunedì. Si parla di uno scontro tra due auto avvenuto all’altezza del km 315 tra Incisa e Firenze Sud, in direzione Firenze. Autostrade per l’Italia, tramite il proprio sito internet, ha fatto sapere che il traffico è rimasto temporaneamente bloccato con lunghe code, fino a 9 km, verso Firenze. In direzione opposta, rallentamenti per curiosi che sbirciavano quanto accaduto sul rispettivo senso di marcia. Alle ore 9.30 l’incidente è stato risolto ma sono rimaste ancora lunghe code verso nord e rallentamenti verso sud.

Incidenti oggi: motociclista grave a Bologna

Tra gli incidenti da segnalare oggi, lunedì 6 novembre, anche quello registrato ieri a Bologna, in via Agucchi. Poco dopo le 13, in sella alla sua moto, un ragazzo di 21 anni si è schiantato per motivi ancora da accertare: forse ha perso il controllo del veicolo. Il giovanissimo è stato ricoverato all’ospedale Maggiore in codice rosso. A soccorrerlo sono stati i sanitari del 118, accorsi sul posto con ambulanza e automedica. Il giovane sarebbe grave ma non in pericolo di vita: la Polizia locale ha effettuato i rilievi e dovrà accertare la dinamica.

Notte tra sabato e domenica è avvenuto un terribile scontro a Grumello del Monte, lungo il rettilineo di Viale Lega Lombarda tra le rotatorie delle Sp 85 e 86. Un ragazzo di 22 anni di Palazzolo sull’Oglio è ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia: è già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il giovane è in terapia intensiva, in prognosi riservata. Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo. Lo scontro è stato frontale, con due auto coinvolte e in seconda battuta anche una terza. Il giovane più grave è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Feriti anche altri 3 ragazzi di 20 anni.











