Incidenti oggi, Torino: morto centauro 62enne/ Camion contro auto a Cuneo: un ferito

Il bollettino incidenti oggi ci riconsegna una situazione piuttosto drammatica e proveniente dal Piemonte, in particolare dalle province di Cuneo e di Torino. Partendo dalla “Granda”, segnaliamo che una persona è rimasta gravemente ferita (ma non sarebbe in pericolo di vita) nell’ambito di un sinistro avvenuto tra un camion e un pick up nel territorio comunale di Gaiola, in valle Stura. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Cuneo e non si hanno aggiornamenti né sulla dinamica dell’accaduto, né sullo stato attuale del conducente della vettura.

Tra gli altri incidenti di oggi, occorre segnalarne un secondo in landa cuneese, in particolare lungo la strada che da Marene conduce verso Bra, di fronte all’ingresso dell’autostrada. Stando a quanto dichiarato dai vigili del fuoco locali, una macchina trainante un caravan è uscita di strada in maniera del tutto autonoma, ma chiaramente saranno le autorità di polizia a occuparsi della ricostruzione di quanto successo. La conducente e la passeggera che si trovavano a bordo della vettura, fortunatamente, sono illese. In loco sono giunti i carabinieri e il 118 di Bra, oltre ai vigili del fuoco di Savigliano.

INCIDENTI OGGI: MORTO UN MOTOCICLISTA A TORINO

Fra gli altri incidenti che compongono il bollettino di oggi, va segnalato anche un sinistro avvenuto a Carmagnola, in provincia di Torino, in seguito al quale ha perso la vita E.G., 62enne di Torino, che si trovava in sella alla sua moto sulla provinciale 393 (nel tratto denominato via Chieri), all’incrocio con via Molinasso.

Stando alle ricostruzioni a cura del quotidiano “Torino Today”, la moto su cui viaggiava E.G., in direzione di Villastellone, si è scontrata con un’auto che proveniva dalla corsia opposta senso opposto e stava compiendo una manovra di svolta verso sinistra. In ogni caso, la dinamica precisa è al vaglio degli agenti della polizia locale. Si sono invece rivelati totalmente inutili i tentativi messi in atto dai sanitari di rianimare l’uomo. La carreggiata è stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare e si sono inevitabilmente formate lunghe code.

