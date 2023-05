Incidenti oggi, tre morti e un ferito a Crotone/ 13enne deceduta a Salerno

Ecco quali sono stati gli incidenti più gravi che si sono verificati oggi e nelle ultime ore, scontri che hanno causato delle vittime o dei feriti gravi. Si comincia da quanto accaduto a Poggio Pudano, in provincia di Crotone, dove si è registrato un incidente gravissimo nella giornata di ieri che ha causato tre morti e un ferito. L’episodio è avvenuto di preciso lungo la strada statale 106, nei pressi della cittadina calabrese.

Parroco su chat fedeli: “ho subito abusi in seminario”/ “Pedofilia denunciare sempre”

Quattro persone erano a bordo di un pick-up in direzione Catanzaro quando sul rettilineo il mezzo ha perso il controllo ed è uscito fuori strada, terminando la folle corsa in un fossato profondo circa dieci metri. Delle quattro persone a bordo, due sono morte sul colpo, leggasi il guidatore e il passeggero al suo fianco. Una terza è invece stata rivenuta in condizioni disperate è ed poi deceduta durante il trasporto in ospedale, e infine, una quarta persona è stata ritrovata ferita ma ancora in vita. Da ricostruire quanto accaduto ed è probabile che le 4 persone a bordo del mezzo fossero dei cacciatori provenienti da fuori provincia.

Latina, insegnante sospesa per "molestie"/ Replica: "bullizzata per challenge online"

INCIDENTI OGGI, 46ENNE CICLISTA MORTO A LECCO

Fra gli incidenti che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Lecco dove ha perso la vita un ciclista di soli 46 anni. Nel comune di Calco, lungo l’ex strada statale 36 Briantea, su via Nazionale, il ciclista avrebbe evitato una buca sull’asfalto finendo contro un’auto, una Kia guidata da un’anziana di 80 anni.

L’impatto sarebbe stato minimo ma tanto è bastato all’uomo per perdere l’equilibrio e cadere a terra, sbattendo in malo modo. C’è anche un’altra ipotesi secondo cui l’uomo non sarebbe riuscito ad evitare la buca per poi perdere il controllo e finire sotto l’auto dell’anziana. In ogni caso per il 46enne non vi è stato nulla da fare e quando gli uomini del soccorso sono giunti sul luogo segnalato, nonostante i tentativi di rianimarlo, ne hanno dichiarato il decesso sul luogo. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi, infine, quello avvenuto a San Severino, in provincia di Salerno, dove una 13enne è morta e tre persone sono rimaste ferite in maniera grave dopo che l’auto su cui viaggiava il gruppo sarebbe finita contro un guardrail per poi ribaltarsi

Terremoto oggi Perugia M 1.4/ Ingv ultime notizie, lieve sisma anche a Potenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA