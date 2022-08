Incidenti oggi, tre morti sull’A1/ Scontro auto-tir a Cosenza, 2 vittime e un ferito

Sono due gli incidenti purtroppo gravissimi che dobbiamo segnalarvi oggi, a cominciare da quello registrato lungo la strada statale 106 a Villapiana, in provincia di Cosenza, dove due persone sono morte e una terza è rimasta ferita gravemente. A perdere la vita sono stati i coniugi Giuseppe Gizzi, di 73 anni e Anita Zuccaro (70), originari della provincia di Matera, mentre il ferito è un religioso, la cui identità non si conosce. Per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, il trio era a bordo di un’automobile quando si è scontrato frontalmente con un tir, coinvolgendo poi una terza vettura.

Un impatto che è stato decisamente devastante, e sul luogo sono intervenuti nel giro di pochi minuti diverse ambulanze dall’ospedale di Castrovillari nonché da Cassano allo Ionio e Trebisacce. Nonostante l’arrivo tempestivo, per i due coniugi settantenni non vi è stato nulla da fare, mentre il ferito è stato trasferito in codice rosso, in elicottero, presso l’ospedale di Cosenza. Nel contempo il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia, e i corpi delle due vittime sono stati portati presso l’obitorio dell’ospedale di Rossano, per l’esame autoptico di rito (solo per il conducente).

INCIDENTI OGGI, DEVASTANTE SCONTRO A FROSINONE SULL’A1

Fra gli incidenti gravi da segnalarvi oggi anche quello avvenuto nella regione Lazio, precisamente in località Cassino, in provincia di Frosinone. Lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso fra Cassino e San Vittore in direzione sud, tre persone sono morte. Coinvolti due tir e un’auto, e due delle vittime erano originarie di Perugia, leggasi Luigi Papa e Nico Mastrini riporta l’agenzia Ansa, entrambi a bordo dei due mezzi pesanti coinvolti nell’incidente.

A farlo sapere è stato il Comune di Marsciano attraverso una nota, esprimendo “profondo cordoglio per la morte di due concittadini”. Alle famiglie delle vittime “l’amministrazione comunale di Marsciano esprime la propria vicinanza e quella di tutta la comunità cittadina”. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite, mentre non è ben chiaro quanto sia accaduto: le forze dell’ordine stanno ricostruendo il tutto con esattezza per capire se vi siano eventuali responsabilità.

