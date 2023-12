Incidenti oggi, tre vittime tra Benevento e Bergamo/ 8 feriti, tra cui due bambini, a Roma

DUE MORTI IN DUE DIVERSI INCIDENTI TRA BERGAMO E BENEVENTO

Grave il bilancio degli incidenti stradali che si sono verificati nelle ultime ore in tutta Italia. In particolare, in due differenti incidenti che si sono verificati nella notte tra sabato e domenica nella Bergamasca e a Benevento sono morte complessivamente tre persone. In entrambi i casi, tuttavia, non sono ancora state accertate le dinamiche che hanno causa gli scontri mortali.

Nel primo incidente, che si è verificato a Nembro, nella Bergamasca, è stata coinvolta solamente un’auto, sulla quale viaggiavano cinque persone, tutte tra i 17 e i 19 anni. Secondo quanto si è potuto apprendere l’auto ha perso il controllo, uscendo fuori strada attorno alle ore 3 del mattino, causando la morte di una ragazza, la cui età non è stata resa nota, mentre altri tre passeggeri sono stati portati in codice giallo all’ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il secondo tra i due incidenti mortali, invece, si è verificato lungo la Fondo Valle Isclero, nei pressi degli svincoli di Solopaca e Melizzano, a Benevento, ed ha coinvolto tre auto. Nello scontro sono morti due giovani, di 24 e 28 anni, che si trovavano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata contro una Fiat Bravo e una Renault Kadjar, nella quale viaggiava il terzo ferito, ora grave in ospedale.

INCIDENTI OGGI: 8 FERITI IN DUE SCONTRI A ROMA

Tra gli incidenti che si sono verificati nelle ultime ore spiccano sicuramente gli scontri alle porte di incident, che hanno causato un totale di 8 feriti, tra i quali due bambini di 4 e 6 anni. Un primo incidente, infatti, si è verificato a Castelnuovo di Porto, dove una donna di 41 anni con a bordo i suoi due figli ha tamponato un’altra auto, con a bordo un uomo di 62 anni e una donna di 58, che si è ribaltata su di un fianco. Entrambi gli anziani sono in codice rosso, ma non in pericolo di vita, mentre la madre e i due figli sono in codice giallo. Un secondo incidente, invece, si è verificato a Vecchia Napoli, nei pressi di Velletri, ha coinvolto una Toyota con a bordo tre giovani. Grave uno dei passeggeri, 34enne, mentre anche il conducente e un altro passeggero sono stati portati in ospedale, per poi essere dimessi poche ore dopo.











