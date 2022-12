Incidenti oggi, treno travolge auto a Viterbo: 4 feriti/ Un 80enne morto a Bari

Il consueto spazio dedicato agli incidenti più gravi che si sono verificati nella giornata di oggi e nelle ultime ore, gli scontri che purtroppo hanno causato delle vittime sulle strade italiane. Cominciamo subito da quanto avvenuto ieri in quel di Viterbo dove si è verificato uno spaventoso scontro fra un treno e un’auto. All’incrocio a raso in via Piangoli, in località Pallone, una Jeep modello Cherokee con a bordo una famiglia, è stata travolta da un treno che passava in quegli istanti. Il mezzo è stato trascinato per circa cento metri, fino a che il convoglio non ha arrestato la sua corsa.

Solo per miracolo non si è verificata alcuna vittima ma la persona alla guida dell’auto, un uomo, è rimasta ferita in maniera grave e trasportato in ospedale in codice rosso. Ferita anche la moglie del guidatore nonché i due figli piccoli che si trovavano sul sedile posteriore, tutti portati in ospedale ma comunque non in pericolo di vita. Impressionanti le immagini riguardanti l’incidente e pubblicate nelle scorse ore sul web: si vede la Jeep Cherokee letteralmente distrutta lungo la fiancata sinistra, quella che è rimasta incastrata sotto il treno, con il lunotto anteriore decisamente distrutto.

INCIDENTI OGGI, ULTRAOTTANTENNE MORTO IN PROVINCIA DI BARI

Subito dopo che la tratta è stata messa in sicurezza, sono scattate le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto, e comprendere eventuali responsabilità: non è da escludere un guasto, un errore umano, o magari un malore. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto in provincia di Bari, in Puglia. In questo caso si è verificata una vittima, un anziano signore ultraottantenne, tale Michele Vitulli, originario di Mola di Bari.

L’episodio si è verificato di preciso a Conversano, nei pressi di Contrada Pozzovivo, quando lo stesso anziano ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada e ribaltandosi più volte. Purtroppo per l’automobilista non vi è stato nulla da fare, visto che quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, morto sul colpo.

