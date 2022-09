Incidenti oggi, un 57enne morto a Torino/ A Trento 13enne investito: è gravissimo

Scopriamo anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, a cominciare da quanto accaduto nella giornata di ieri in località San Benigno Canavese, piccolo comune della provincia di Torino. Attorno alle ore 14:00 di ieri pomeriggio, lunedì 5 settembre 2022, lungo la strada provinciale che conduce a Foglizzo, un uomo è morto dopo che, a bordo della sua auto, è finito contro un camion. Il mezzo pesante stava “proteggendo” un trattore che stava falciando l’erba quanto il classe 1965 Marcellino Ferro, originario di Montanaro, gli è finito addosso violentemente.

Sul posto si sono recati negli giro di pochi minuti gli uomini del soccorso, ma ogni tentativo di rianimare il conducente dell’auto è andato vano visto che lo stesso è morto praticamente sul colpo. Sul luogo segnalato anche i vigili del fuoco di Torino Stura, quindi gli agenti della polizia municipale di San Benigno Canavese, nonché i carabinieri del radiomobile di Chivasso e della stazione di Volpiano, e infine i vigili del fuoco con un elicottero. La strada è rimasta chiusa a lungo, fino al termine delle operazioni di ripristino, dopo di che è stata riaperta alla normale circolazione.

INCIDENTI OGGI, 13ENNE GRAVISSIMO DOPO ESSERE STATO INVESTITO A RIVA

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi, anche quello che si è verificato in provincia di Trento, precisamente in frazione di Sant’Alessandro, nel comune di Riva del Garda. Poco dopo le ore 18:00 di ieri sera, lunedì 5 settembre, come riferito dal sito de IlDolomiti, un ragazzino di soli 13 anni è stato investito da un’auto mentre lo stesso stava viaggiando in sella alla sua bicicletta.

L’impatto è avvenuto presso l’incrocio di via Sant’Alessandro, via Galanzana e via Rovigo, ed è stato violentissimo, visto che il ragazzo ha sbattuto violentemente contro l’auto nonché sull’asfalto. Anche in questo caso è stato massiccio il dispiegamento di mezzi del soccorso, a cominciare dal personale sanitario che ha stabilizzato e quindi messo sulla barella il 13enne, per poi trasferirlo su un elisoccorso in codice rosso presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova attualmente in condizioni molto gravi: la sua prognosi è riservata.

