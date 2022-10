Incidenti oggi, un centauro morto ad Arezzo/ Camion a fuoco in A4: 2km di coda

Come sempre anche oggi, sabato 22 ottobre 2022, andiamo a scoprire insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle scorse ore. Tanti gli scontri avvenuti lungo le strade italiane a cominciare dal più grave di ieri, quello accaduto in provincia di Arezzo, dove un uomo ha perso la vita. Nel dettaglio la vittima, come riferito da ArezzoToday, si chiamava Francesco Palermino, e aveva 62 anni. Questi era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una Fiat Panda che proveniva dalla direzione opposta, un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo allo stesso motociclista.

Pfizer: "Vaccino Covid costerà 130 dollari a dose"/ "Quando i contratti scadranno..."

L’uomo era originario di Foggia ma risiedeva ad Anghiari, e non è da escludere che uno dei due abbia effettuato forse un sorpasso azzardato. Fatto sta che dopo lo scontro Palermino è stato sbalzato dalla sua moto, finendo poi nel dirupo che si trovava a fianco della carreggiata. L’uomo è morto sul colpo visto che quando gli uomini del soccorso stradale sono giunti sul luogo segnalato, nulla hanno potuto per rianimare il 62enne, deceduto a seguito delle gravissime lesioni riportate dopo il frontale. Complesse anche le operazioni di recupero della moto, una Suzuki Gsx 600, che lo stesso motociclista, come riferito da ArezzoToday, amava tantissimo e che lo aveva accompagnato in tante giornate di viaggi.

Kit dna agli alunni delle scuole Texas/ Così vengono riconosciuti in caso di stragi

INCIDENTI OGGI, BRUCIA TIR IN A4, VARI SCONTRI A TORINO: AUTO INCENDIATA

Fra gli incidenti che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello che è stato registrato stamane attorno alle ore 7:30 sull’autostrada A4, precisamente fra Sirmione e Desenzano del Garda in direzione Brescia. Un camion ha preso fuoco nel giro di pochi minuti, fortunatamente non coinvolgendo il guidatore che nel frattempo si era messo in salvo, accortosi del fumo e delle fiamme che fuoriuscivano dalla cabina. Sul luogo sono giunti gli uomini dei vigili del fuoco con due squadre di volontari, che hanno domato le fiamme che aveva avvolto l’intero tir. Nel frattempo si sono creati circa due chilometri di coda per via dell’incidente, prima che la situazione tornasse lentamente alla normalità.

"Confessione come strip-tease"/ Accuse choc in Francia verso Mons. Michel Santier

Infine, fra gli incidenti che vi segnaliamo oggi, anche diversi scontri avvenuti ieri lungo la tangenziale di Torino. Per via della pioggia che nella giornata di ieri si è abbattuta su numerose regioni italiane, fra cui il Piemonte, la polizia stradale e gli uomini del 118 hanno dovuto fare gli straordinari. Vari i feriti trasportati negli ospedali anche se fortunatamente nessuno in condizioni gravi. Fra gli scontri senza dubbio di maggiore impatto anche quello avvenuto fra Venaria e Borgaro in direzione Milano e che ha visto il coinvolgimento di ben quattro veicoli, di cui uno che si è incendiato a seguito di un urto. Lo scontro ha causato due feriti, di cui uno ricoverato in codice giallo al San Giovanni Bosco e uno in verde invece al Maria Vittoria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA