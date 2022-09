Incidenti oggi, un morto a Verona/ A Chieti, grave un centauro finito contro un muro

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, come ogni giorno, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nelle ultime ore sul nostro territorio. Fra i più drammatici vi è senza dubbio quanto accaduto in quel di Mozzecane, in provincia di Verona (nella regione Veneto): una persona è morta mentre si trovava a bordo del suo scooter. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine pare che la vittima si sia scontrata violentemente contro un’auto in località Pergoletto, un impatto violentissimo che non avrebbe lasciato scampo al guidatore del mezzo a due ruote. In ogni caso, le dinamiche dello schianto sono al vaglio della polizia stradale, che sta cercando di scoprire nel dettaglio l’accaduto.

La certezza è che, pochi minuti dopo aver allertato i soccorsi, sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del 118 con un’automedica e un’ambulanza infermierizzata, ma tutti i tentativi del personale sanitario di rianimare la vittima sono andati vani, e agli stessi non è restato che constatarne il decesso. In zona anche gli uomini della polizia stradale per eseguire tutti i rilievi, e nel contempo appurare la dinamica del sinistro. Non è stata resa nota l’identità della vittima ne tanto meno la sua età.

INCIDENTI OGGI, CENTAURO GRAVE A CHIETI: LA DINAMICA DELLO SCONTRO

Fra i gravi incidenti stradali che vogliamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Chieti, precisamente in località San Salvo, in Abruzzo. Alle ore 19:00 di ieri, domenica 4 settembre 2020, in via Nuova Circonvallazione, un uomo a bordo di una moto ha perso il controllo del suo mezzo per delle cause ancora in corso di accertamento, finendo fuori strada.

Il centauro, che stava guidando una Hornet della Honda, è finito violentemente contro un muro, ed è stato in seguito soccorso in condizioni molto gravi. Nei pressi dello stadio Bucci, situato lì vicino, è così giunto l’elicottero dell’ambulanza che ha trasferito il ferito in codice rosso presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara.

