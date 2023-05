Incidenti oggi, un morto al casello dell’A27 a Villorba/ 18enne deceduto a Firenze

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 25 maggio 2023, su quali sono stati gli incidenti più gravi delle ultime ore verificatisi sulle strade italiane. Cominciamo da quanto avvenuto a Villorba, in provincia di Treviso, all’ingresso del casello dell’autostrada A27 di Treviso Nord zona Villorba. Un uomo ha perso la vita mentre una donna è rimasta ferita dopo che la vittima, a bordo di un’auto, ha accusato un malore, perdendo il controllo del proprio mezzo.

Con la vettura impazzita è andata a sbattere contro un’altra auto, un impatto devastante che non ha lasciato scampo al conducente colto del malore. Sul luogo segnalato si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del soccorso stradale che hanno cercato a lungo di rianimare l’automobilista, invano, dichiarando alla fine il decesso sul luogo a seguito dei numerosi traumi riportati, ma anche per via del malore. E’ invece fortunatamente rimasta solo ferita l’altra automobilista che è stata soccorsa sul posto, senza aver bisogno del ricovero. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale per tutti i rilievi, anche se la dinamica è apparsa alquanto chiara anche alla luce dei testimoni che hanno assistito allo schianto.

INCIDENTI OGGI, MORTO 18ENNE SCOOTERISTA, VITTIMA ANCHE UN BIMBO DI 5 ANNI

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello che ha visto purtroppo la morte di un 18enne, reduce da una caduta in scooter avvenuta nove mesi fa. Il ragazzo era stato soccorso in condizioni disperate e quindi ricoverato presso l’ospedale di Negrar, in provincia di Verona, dove ha esalato l’ultimo respiro nella giornata di ieri. Si era scontrato con un furgoncino mentre si trovava sulla sua moto, anche per via della pioggia che era caduta copiosa quel giorno, e purtroppo non ce la fatta.

Infine, fra gli incidenti che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello che ha visto la morte di un bambino di 5 anni di Argenta, in provincia di Firenze. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica ma la notizia è emersa solo nelle scorse ore ed ha visto il piccolo di cui sopra schiacciato dal trattore guidato dal vicino. Sembra che il bimbo fosse nei campi a giocare, e vedendo il mezzo di lavoro si sarebbe avvicinato allo stesso: chi era alla guida non si è purtroppo accorto del piccolo e alla fine l’ha investito, uccidendolo sul colpo.











